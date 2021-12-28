涉香港理大衝突 港法院裁9男女暴動罪名成立

因涉前年反修例示威期間，在香港理工大學周圍發生的衝突，香港灣仔區域法院裁決28日裁決，有9名男女被控暴動罪、持有攻擊性武器等罪名成立。

據央視報導，香港灣仔區域法院28日裁決，9人被裁定暴動罪罪名成立，其中2人還被裁定管有（持有）攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪罪名成立。

在此之前，上述9人被香港警方控告，於2019年11月涉嫌暴動罪及管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪。

2019年11月反修例示威期間，香港理工大學及周邊爆發示威者與警方的包圍和衝突，在11月18日拯救被圍困抗爭者的行動中，更造成1,377位成年抗爭者遭拘捕，318位未成年抗爭者被要求登記身分及個人資料，是港警單日拘捕人數最多的一次。

據星島日報報導，此次遭裁定暴動罪等罪名成立的9人，均為2019年11月18日，在九龍加士居道拔萃女書院外與其他身分不詳的人士參與示威者，包含3名學生、5位上班族、1名無業者。