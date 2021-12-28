快訊

你申請了嗎？數位新冠病毒健康證明QA一次看

沒有犧牲！林智堅曝不選大新竹轉折：我是修法的阻礙

港專家籲提高接種疫苗率 目標99%

中央社 / 香港28日電

香港著名微生物專家袁國勇等人指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）久守必失，呼籲政府加強市民接種疫苗比率，目標是明年7月前達到99%免疫率，然後逐步向全球開放香港。

港大學微生物學系講座教授袁國勇、港大微生物學系名譽助理教授龍振邦與港大內科學系臨床教授孔繁毅今天在明報刊登文章，指出香港在防疫上屬於防守型，清零是手段，並非目標，但市民「久守必失」。

袁國勇等人建議港府反客為主，分兩階段提高接種率後，向全球開放香港。

他們指出，若以750萬人口為基數，現時香港只有64%的人接種了首劑疫苗；他們建議當局參考外國經驗，推出疫苗通行證或類似政策，容許已接種者出入不同場地，同時放寬防疫限制，作為吸引市民接種疫苗的誘因。

這些專家表示，如果明年7月底前，港人的疫苗接種率達到99%，以及合資格人口完成3針接種，香港可以全面開放。

他們並估計，在達到99%的疫苗接種率後，屆時香港將會有最少兩個月的「後疫苗浪」（後疫苗時期的一波疫情）過渡期，按照新加坡的數據，期間實際死亡數字約為1000人或以上，死者以未接種疫苗的長者為主。

疫苗 香港 港大

延伸閱讀

日增10萬例！法收緊防疫限制 要企業讓員工至少3天WFH

川普發言挺疫苗後 陰謀論網站改支持德桑提斯參選2024

五州反疫苗 拖長失業津貼 挨批利用防疫舞台

招生變詐騙？香港民團冒用3私大校名招生 遭指假消息

相關新聞

尼瑪退錢！中國「人民幣足球」的殘存亦沒路

2022年卡達世界盃足球亞洲區十二強預選賽已進行到一半，按目前戰績，中國挺進世界盃機率微乎其微。一般來說，預選賽進行期間各國職業聯賽照常進行，不過中國為了全力衝刺預選賽，不惜將中國職業足球聯賽（中超）的第二階段延期至無十二強賽賽事的12月12至明年1月4日。

逃避西安封城 男子騎腳踏車夜奔80多公里返鄉被逮

目前新冠疫情嚴峻的陝西省西安市已於23日零時起封城，陜西咸陽淳化縣公安局27日通報，一名男子22日下午得知西安即將封城的...

西安新冠確診病例再創新高 日增175例

中國大陸本土疫情持續，據國家衛健委通報，27日，全大陸新增確診病例209例，其中境外輸入27例，本土病例182例。在新增...

港專家籲提高接種疫苗率 目標99%

香港著名微生物專家袁國勇等人指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）久守必失，呼籲政府加強市民接種疫苗比率，目標是...

西安疫情嚴峻 連夜出動解放軍接管隔離病區

大陸西安市本土確診病例數持續飆升，為滿足醫護量能需求，中共27日晚間連夜出動150名解放軍軍醫，緊急增援西安醫院，並接管...

達美航空取消中美航班 陸使館：機組員畏懼疫情下出勤

針對美聯社等媒體報導，達美航空稱，近期中美航線取消、返航事件系因中國大陸防疫規定調整所致，大陸駐美國大使館對此於28日發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。