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達美航空取消中美航班 陸使館：機組員畏懼疫情下出勤

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為達美航空停泊在紐約甘迺迪國際機場的數架飛機。路透
圖為達美航空停泊在紐約甘迺迪國際機場的數架飛機。路透

針對美聯社等媒體報導，達美航空稱，近期中美航線取消、返航事件系因中國大陸防疫規定調整所致，大陸駐美國大使館對此於28日發布新聞稿強調，此說法與事實不符。新聞稿並指，近期美國各航空公司人手緊缺問題突出，機組人員畏懼疫情下出勤情況時有發生，導致美國國內和國際航班大面積取消。

美國達美航空27日表示，因上海浦東機場實施的新規定，需要大幅延長飛機地面停留時間，這對達美航空而言在營運上是不可行的，也是導致該公司從西雅圖起飛的一架航班途中折返的原因。

達美航空DL287號航班原計劃於21日晚間從西雅圖起飛，經韓國仁川在23日晚間抵達上海浦東機場。但該航班起飛時間多次推遲，但在終於起飛並飛行6個多小時後又突然折返回西雅圖，給機上168乘客，其中大部分是大陸留學生帶來極大的困擾和不便。

對此一事件，大陸駐美國大使館28日一早發布新聞稿稱，近日，多班自美國飛往中國的航班推遲或取消，美國航空在距離飛機起飛僅有數小時的情況下突然宣布取消航班，達美航空的航班甚至出現航程過半後返航情況，給中國籍乘客帶來巨大損失。

新聞稿稱，中國駐美使領館積極向有關乘客提供協助，並第一時間向有關航司提出嚴正交涉，敦促其保障乘客正當權益。

對於媒體報導，有關機組人員曾表示，返航系中方禁止航班入境所致，新聞稿強調，此說法與事實不符。

大陸駐美大使館表示，注意到近期美國各航空公司人手緊缺問題突出，機組人員畏懼疫情下出勤情況時有發生，導致美國國內和國際航班大面積取消。中國駐美使領館正在與有關航司溝通，積極了解具體技術問題並探討解決方案，避免類似事件再次發生。

美國航空 上海浦東機場

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