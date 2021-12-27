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美為18名官員申請簽證參加冬奧？北京證實已收到申請

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。圖／澎湃新聞
大陸外交部發言人趙立堅。圖／澎湃新聞

針對有消息指，美國政府近期向中方提出擬派主要來自美國國務院和國防部的18名官員赴中，在北京冬奧會期間為美國運動員提供安全和醫療支持，接下來還可能為另外近40名官員遞交簽證申請，中國大陸外交部發言人趙立堅今天回應說，「我可以證實的是，中方已經收到美方有關人員的簽證申請」。

據澎湃新聞，趙立堅今天下午在大陸外交部例行記者會表示，此前美方出於政治操弄的目的，在沒有受到邀請情況下，自導自演了所謂「不派外交或官方代表出席北京冬奧會」的鬧劇。

趙立堅並稱，對於美方要派由政府官員組成的團隊赴中國大陸，並提出簽證申請，中方將根據國際慣例、有關規定和對等原則進行處理。

他還說，中方再次敦促美方踐行奧林匹克精神，停止把體育運動政治化，停止任何干擾破壞北京冬奧會的言行。

北京冬奧 趙立堅 美國 簽證

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