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台港文化人跨界對談 「我城與我們」Podcast節目上線

聯合報 / 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會成立的台港策進會，委託鏡好聽製播Podcast節目－《我城與我們》，27日正式上線。報系資料照
陸委會成立的台港策進會，委託鏡好聽製播Podcast節目－《我城與我們》，27日正式上線。報系資料照

為促進台港之間的經貿與文化交流，由陸委會成立的財團法人台港經濟文化合作策進會（下稱策進會），委託鏡好聽製播Podcast節目－《我城與我們》，27日正式上線，邀集20位台港知名文化人進行10場跨世代、跨領域對談。

策進會表示，《我城與我們》節目，從藝術文化的角度切入，探討香港文化人落腳台灣不同城市後，如何延續並創造新的「我城」故事，開啟台灣與香港藝文界更深層的對話。

策進會指出，節目邀請台港知名文化人擔任嘉賓，群星雲集，包括文青女神蔣雅文、電影攝影師關本良、長號演奏家邵恒發、藝術家黃國才與潘大謙、NGO「死嘢」創辦人陳偉霖、漫畫家柳廣成、衛武營營運副總監黃國威、影評人卓男以及攝影師謝至德，談記憶中的香港與在台灣生活所創造的新未來。

同時，也邀請台灣藝文界代表，包括：作家蔡珠兒、影評人與國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚、衛武營藝術總監簡文彬、劇場導演閻鴻亞（鴻鴻）、作家平路、文策院董事長丁曉菁、雜學校創辦人蘇仰志、台中國家歌劇院藝術總監邱瑗、音樂評論家馬世芳以及客家公共傳播基金會董事長陳板，與香港來賓進行對談。

策進會表示，內容將橫跨飲食、電影、古典樂、跨界藝術、文學、漫畫、表演藝術、流行音樂、教育及城市與建築等主題。《我城與我們》已於鏡好聽官方App以及各大Podcast平台同步上架。

台港經濟文化合作策進會是中華民國為提升台灣與香港的互動、交流，於2010年5月26日成立的公設財團法人，與在香港成立的港台經濟文化合作協進會互為對口機構。

去年7月1日，響應政府撐香港作為，陸委會在公布「香港人道援助關懷行動專案」後，於策進會設立的「台港服務交流辦公室」正式運作，辦理港人來台投資、創業、專才、就業、就學之諮詢與專案協助，並協處港人來台援助關懷專案、跨國企業及國際法人團體來台專案等。

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