快訊

早上空腹喝咖啡不OK？沒有科學證據顯示有害健康

影／合歡山下雪了！雪花狂飄2分鐘遊客嗨翻 至周二下雪機會仍大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京加強管制境外IPO 涉威脅國安項目或遭禁

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
外媒報導，中國大陸擬禁可能威脅國安境外IPO項目。路透
外媒報導，中國大陸擬禁可能威脅國安境外IPO項目。路透

外媒報導，中國計劃加強對境內公司境外股票發行的審查，並禁止可能威脅國家安全的公司境外上市。

新加坡聯合早報引述彭博社報導，根據中國證監會周五發布的徵求意見稿，所有尋求在境外首次公開募股（IPO）及再融資的中國公司，都必須在中國證監會備案。

根據徵求意見稿，境外上市可能威脅國家安全的公司，可能被禁止發行股票，而涉及網路安全問題的公司將進行安全審查。

上述變動將是中國政府整頓境外上市的最新舉措，此前網約車巨頭滴滴無視監管擔憂而在紐約上市。其後，中國政府已採取行動暫停了境內企業赴美上市潮，關閉了一條為科技公司及其華爾街投資者帶來數十億美元資金的管道。

報導提到，資產或核心技術存在重大權屬糾紛的境內企業也將被禁止在境外上市。

中國證監會還要求特定行業的公司在向證券監管機構備案前，須獲得行業監管機構的批准。

華爾街 紐約 新加坡

延伸閱讀

加總理杜魯多：北京高明地在西方國家之間「挑撥離間」

不符條件禁進京…紐時：北​京冬奧防疫​祭最嚴規定

緩解北京「大城市病」…央企離京加速 中國船舶遷上海

中移動公告A股IPO 擬募資560億人民幣

相關新聞

中企聯合會聲明：反對美方阻新疆產品進入供應鏈

美方日前將「維吾爾強迫勞動預防法案」（下稱法案）簽署成法，法案將新疆生產的產品推定為「強迫勞動」產品，並禁止進口與新疆相...

陝西疫情升高「本土確診破百」 西安新增本土155例

大陸陝西疫情持續升高，過去一日「本土確診破百」，其中，西安就新增本土確診高達155例。

北京加強管制境外IPO 涉威脅國安項目或遭禁

外媒報導，中國計劃加強對境內公司境外股票發行的審查，並禁止可能威脅國家安全的公司境外上市。

美赴陸航班突然返航 中方提嚴正交涉

近日，多班自美飛往中國大陸的航班延誤或取消，某航空公司甚至出現航程過半後返航情況，根據中國大陸駐舊金山總領館微信公眾號1...

上海升級「航空悶艙」作業 消毒完要拍照存證

大陸機場新措施導致航班大亂，據了解，此次航班延誤與八月以來，大陸逐步要求航空業者加強防疫措施有關。上海當地的「航空悶艙」...

台灣問題 最可能導致中美衝突

大陸駐美國大使秦剛近日接受多家美國媒體聯合採訪，台灣問題依然是當前美國媒體關注的焦點之一。秦剛告訴美國媒體，管控危機，美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。