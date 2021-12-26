北京加強管制境外IPO 涉威脅國安項目或遭禁

外媒報導，中國計劃加強對境內公司境外股票發行的審查，並禁止可能威脅國家安全的公司境外上市。

新加坡聯合早報引述彭博社報導，根據中國證監會周五發布的徵求意見稿，所有尋求在境外首次公開募股（IPO）及再融資的中國公司，都必須在中國證監會備案。

根據徵求意見稿，境外上市可能威脅國家安全的公司，可能被禁止發行股票，而涉及網路安全問題的公司將進行安全審查。

上述變動將是中國政府整頓境外上市的最新舉措，此前網約車巨頭滴滴無視監管擔憂而在紐約上市。其後，中國政府已採取行動暫停了境內企業赴美上市潮，關閉了一條為科技公司及其華爾街投資者帶來數十億美元資金的管道。

報導提到，資產或核心技術存在重大權屬糾紛的境內企業也將被禁止在境外上市。

中國證監會還要求特定行業的公司在向證券監管機構備案前，須獲得行業監管機構的批准。