「1226大抓捕」將滿兩周年 家屬憂心北京持續超期羈押

對中國維權律師丁家喜的妻子羅勝春來說，今年聖誕節根本無心過節，她的心思可能在關注中國當局是否會在假期當中，以秘密開庭的方式對丁家喜與許志永判刑。「1226大抓捕」至今即將兩年，這兩位中國著名維權人士的案件卻仍遲遲未有明確進展。

過去，中國常會在西方國家過聖誕節時，秘密開庭審理爭議案件。像是2020年12名被「秘密關押」的香港人就是在12月28日，歐美國家的聖誕假期間開庭。前一年，「秋雨之福聖約教會」主任牧師王怡涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」一案，也是在12月26日於成都中級法院秘密開庭審理。

羅勝春告訴德國之聲：「如果他們這次聖誕節跟元旦不開庭，很有可能他們會無止境的拖下去。我與其他家屬都非常堅定的要求中國當局要公開開庭丶傳證人到庭丶並案處理以及復制卷宗。我們提的這些要求都是合法丶合理的要求，他們一個都不敢做，所以我看他們現在在聖誕節跟元旦開庭的可能性不是太大。」

羅勝春指出，目前丁家喜與許志永在看守所內的狀況仍非常差，她擔憂若該案繼續拖延，對兩人來說都非常不利。她說：「看守所的狀況依舊非常差，伙食跟營養是非常糟糕，丁家喜的疾病依然存在，包含腹瀉丶關節炎丶小腿浮腫，他最近頭上又有皮膚病的症狀。他們冬天也沒有熱水。他本身就有關節炎，非常讓我擔憂。他們被子跟牙刷都是非常劣質的東西。」

羅勝春批評，中國當局的這些作法都已違反憲法丶中國的刑訴法還有看守所條例與監獄條例。她表示：「前陣子大家總結出來的結論是，我們完全是守法公民，做了守法的事，被他們用違法的手段抓起來，任意羈押，限制律師的權益，違法的進行審判跟看守。我找不出半點他們合法的影子來。」

2019年12月26日，中國公安在全國多地對十多名參與了廈門一場私人聚會的異議人士展開一場大抓捕，許志永丶丁家喜與維權律師常瑋平等三人遭中國當局以「顛覆國家政權」逮捕關押，至今仍未正式起訴判刑。

家屬無法得知案件細節

中國維權律師常瑋平同樣因參與了2019年12月在廈門的聚會，去年10月被中國政府二度逮捕關押，他的妻子陳紫娟雖嘗試為丈夫維權，但在過程中也遇到了許多阻礙。

她告訴德國之聲，目前案件仍回到檢察院的手中，而律師到目前為止都未能成功閱卷。當局甚至要求常瑋平的律師在閱卷前要簽署保密協議，代表家屬或外界都無法得知中國當局是以什麼證據起訴常瑋平「顛覆國家政權」。

她說：「到現在為止，到底當局是根據什麼行為來指控常瑋平，我到現在都不知道。目前為止我去申請探視，都是不被允許的。我今年7月和9月都去過看守所現場，都無法探視。」

陳紫娟提到，自己為常瑋平維權至今一年多，陝西的警方已多次到她的工作地方或家中威脅她，要求她噤聲。她指出：「他們時不時會給我老板打電話。如果我要去北京，他們一發現，就會打電話給我領導，這給我帶來很大的壓力。這對我生活方面是一個最大的影響。」

旅美中國維權律師滕彪指出，「1226大抓捕」是中國自2015年的「709大抓捕」以來，另一波大規模鎮壓維權人士與人權律師的事件。他說：「在這期間，外界很少能得知他們的情況，他們在裡面受到酷刑虐待，律師也常被拒絕會見。最近他們其中一個律師被吊銷律師證，這些案件都是嚴重違法程序。」

國際壓力有助改善情況

雖然「1226大抓捕」案目前為止都未有明顯的進展，但羅勝春指出，國際社會對案件的關注仍有助於改善丁家喜與許志永在看守所中的情況。她表示，與至今下落不明的維權律師高智晟相比，由於美國政府與美國國會高度關注「1226大抓捕」，中國官方至今仍能讓律師去會見兩人，也不敢就秘密審理。她告訴德國之聲：「當律師問能否並案審理時，他們一直推托跟拖延，這說明他們有忌諱跟顧慮的。」

陳紫娟則表示，目前她在中國國內維權已有種「陷入死胡同」的感覺，因為任何能尋求正義的渠道「都是堵死的」。她說：「家屬發聲都面臨很大的壓力，我的工作單位持續受到騷擾，所以我覺得他們就是要掐滅所有的聲音。」

不過她也認為，國際關注或許能幫助改善常瑋平面臨的情況。她向德國之聲表示：「我現在最大的寄托是希望國際社會可以關注此案，因為在中國國內沒有任何媒體敢報導這個案件。我只要在微博上上傳一個視頻，可能五分鐘內就被刪帖了。」

滕彪告訴德國之聲，雖然家屬是向「1226大抓捕」這種案子中仍扮演重要的訊息傳遞角色，但由於中國政府近年來加大打壓的力道，在國內的家屬其實面臨極大風險。他說：「許志永的女友李翹楚因為替他呼籲，所以也被抓跟起訴。王藏的妻子也是因為為他呼籲，被抓成為同案。」

他認為，目前只有像羅勝春這樣在海外的家屬，才能透過與媒體跟人權組織聯系達到一定的作用。而由於中國政府近年來越來越不在乎國際呼聲，所以人權團體或學術界對「1226大抓捕」案的關注與呼籲，似乎也很難顯現出直接的效果。

「從妻子變成人權捍衛者」

對羅勝春與陳紫娟來說，過去這兩年除了要一肩扛起照顧家庭的責任外，在工作之餘，她們也成為了人權捍衛者。羅勝春告訴德國之聲，她原先也想歲月靜好，但現在她覺得自己必須反對極權。她說：「我現在希望中共能做到它自己所標榜的民主和自由，也就是按照它制訂的憲法跟各種條例去治理中國。不然我會不遺餘力去揭露他們的謊言跟虛假的說法。我把自己定位成一個業餘活動人士，也就是我會把我所有的業餘時間都投入在人權倡導上。」

陳紫娟則表示，目前感覺整個中國的司法系統對像她這樣的民眾充滿「極大的敵意」。她說：「中國的司法系統像是一個高高在上的管理者，它並沒有來關心你的權利到底是不是受到侵害。你去這些部門跟他們打交道，我整個感受都是他們認為我是刁民，是要來鬧事的。」

兩人都表示，接下來最重要的是要求當局按照法律審理「1226大抓捕」的相關案件，不能再出現無限期超期羈押的狀況。

羅勝春說：「他們很重要的是按照庭前會議中，律師跟當事人提出的要求執行，包含公開開庭跟傳證人到庭，這些都是法律的基本底線。如果他們連這個都做不到，那就完全是中國的法庭在走過場，下一步最重要的是，若當局不傳證人到庭的話，我們堅決不能退讓。」

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