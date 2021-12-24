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大陸疫情嚴峻 北京再倡就地過節

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
北京市委宣傳部副部長徐和建。圖／新浪
北京市委宣傳部副部長徐和建。圖／新浪

大陸疫情嚴峻，北京上升防疫措施。北京市委宣傳部副部長徐和建表示，北京提倡喜事緩辦、喪事簡辦，家庭聚會不超過10個人參加，且非必要不舉辦廟會、文藝演出，並且提倡就地過節。

據陸媒新浪新聞報導，徐和建在記者會上表示，為減少人員流動，嚴格控制在京舉辦全國性會議培訓等活動，有非京人員參加的，主辦單位要加強遠端篩查，人員閉環管理。

徐和建指出，在減少人員聚集方面，按照「非必要不舉辦」原則，嚴控廟會、文藝演出、展銷促銷等大型活動；宣導線上團拜，最大限度壓減線下年會、茶話會、聯歡會等活動場次和規模；提倡「喜事緩辦，喪事簡辦，宴會不辦」，提倡家庭聚餐聚會不超過10人。

徐和建並表示，北京堅持「限量、預約、錯峰」要求，按75%限流開放公園、景區、圖書館、博物館、影劇院、美術館、網咖等場所，因地制宜控制暫態流量。社區棋牌室繼續暫停開放運營。

徐和建指，商場超市、餐館、賓館酒店等落實測溫掃碼、通風消毒。宗教活動場所採取實名預約、分時限流等措施，壓減覲香、祈福等活動。

徐和建介绍，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制對首都防控政策做出了調整。在減少人員流動方面，提倡市民就地過節，特別是不前往14日內有新增本土新冠病毒感染者的縣，非必須不前往陸路邊境口岸所在縣。

他強調，若北京市出現本土新冠病毒感染者，為嚴防疫情傳播風險，所在區人員非必要不出京，所在街鄉鎮人員限制出京。

北京 疫情

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