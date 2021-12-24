專訪高志活：破壞國殤之柱 證明中國制度野蠻

高志活：這真的是一個悲傷的日子，是你不希望擁有的聖誕禮物，真的很非常悲傷。奇怪的是，我們真的問了兩個月，發信給他們，說我們要去拆除，但我們根本沒有聯繫窗口。我有一個律師，所以我想聯繫港大，但是一直得不到消息。所以我們真的不知道發生了什麼事，突然在半夜，聖誕節前兩天，他們就破壞了這個作品，這完全不公平。

德國之聲：你認為當局為什麼不回你的電話？

高志活：我真的不知道發生了什麼事。我想也許他們害怕，也許他們就是會做這種事情，也許他們是想聲明說：「我們想摧毀這個紀念碑，想展示我們的力量。」也許這是一種向民主運動示威的方式，說，不要談論任何關於中國的事，不要有任何關於天安門的記憶，不要在任何地方點起蠟燭紀念，不要看到任何關於天安門的書，諸如此類。這是一種真的很野蠻方式，令人相當震驚。這也告訴我們此刻的香港是如何已經完全改變，這是香港的悲傷故事。

德國之聲：的確，香港曾經以促進表達自由為榮，這顯然不再是事實。拆除雕像只是一長串事情中的另一件。你認為這個特定事件意味著什麼？

高志活：每個人都同意，這個紀念碑相當重要，因為它是關於天安門鎮壓，是運動的一種象徵。而現在，所有把它放上去的人，都被關進監獄或逃出香港，甚至連紀念碑都被他們砸了。所以當然，這對民主運動來說意味著很多東西。但奇怪的是，如果你對一個藝術家的作品這樣做，只會讓反彈力量更大。你越是這樣做，你就越是證明這個雕像的重要性。像是我們現在的採訪，還有他們在深夜拆除雕像被拍下的照片，現在這些都成為敘事的一部分。因此，無論對方在做什麼，都是讓這個敘事變得更強。所以此刻，這個雕塑更強大了。世界各地的很多人都在談論香港正在做的事情，把拆除雕像作為一個象徵，說明中國的制度現在是多麼的野蠻。

德國之聲：你是否有希望找回藝術品的殘餘部分？是的話，你有什麼計畫嗎？

高志活：是的，我們可以在相關照片上發現，他們並沒有摧毀整個作品。而是分成很多大塊的部份。我認為可以把它們帶到丹麥重組。我已經習慣了這種事情，所以現在我的目標是去做點什麼，把它們帶出香港到丹麥重組，然後辦一個展覽。在香港還有一些事情，關於私有財產的權利要處理。這是一個關於貿易的案件。他們破壞了一個私人的雕塑，而這牽涉大筆金錢。因此，他們的罪行可能已經違反他們自己的法律。香港有一個法律體系來保護貿易和私人財產，所以也許我們會提告，借此把雕像運出香港。

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