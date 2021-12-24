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普亭稱當前中俄關係 「歷史上沒有先例」

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
俄羅斯總統普亭。（取自中新網）
俄羅斯總統普亭。（取自中新網）

俄羅斯總統普亭在年度記者會上談及中俄關係時表示，這是一種絕對的全面戰略夥伴關係，在歷史上沒有先例，至少在俄中兩國之間是沒有先例的。

據中新網報導，普亭在會上指出，俄羅斯可以向中國等國學習，如何以有效且負擔得起的方式，加強互聯互通。

他指出，中國是俄羅斯最大的經貿夥伴國，兩國在不同領域展開工作，如能源、高科技、太空、人文領域。此前兩國曾舉辦過青年友好交流年、科學教育以及文化交流年，而這些活動將人民團結起來。中俄雙方這些努力有益於兩國人民，也是國際事務中的穩定因素。

北京冬奧已進入倒數計時，針對美國為首的西方國家杯葛北京冬奧，普亭喊話，這是錯誤且不可接受的，他反對將政治體育化。

普亭還說，美國應該意識到，他們遏制不了中國的發展，中國必然會成為世界第一大經濟體。

普亭 北京冬奧 俄羅斯

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