拜登簽署法案禁新疆強迫勞動產品 北京憤慨反對

美國總統拜登簽署「維吾爾強迫勞動預防法案」，禁止從中國的新疆自治區進口產品。大陸外交部以未署名的發言人回應，美方昨為是企圖破壞新疆繁榮穩定，遏止中國發展，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

據大陸外交部網站消息，大陸外交部發言人指出，該案罔顧事實真相，惡意詆毀中國新疆人權狀況，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。

大陸外交部發言人並否認新疆存在「強迫勞動」和「種族滅絕」，稱這「完全是反華勢力炮製的惡毒謊言」。

大陸外交部發言人並反批，美國是販賣人口和強迫勞動的重災區，近5年來每年被販賣到美國從事強迫勞動的人口多達10萬。美國歷史上對印第安原住民犯下的反人類罪行早已構成事實上的「種族滅絕」。

這項由民主黨和共和黨議員提出的法案，是迄今為止美國在新疆議題上發布最明確的信號，顯示拜登政府不會允許中國大陸從對維吾爾人的迫害中獲益。

大赦國際和人權觀察在內的國際人權組織都指出，北京當局正在新疆犯下反人類罪。人權觀察在其報告中稱，「有多達100萬人被中國政府任意拘留在300至400個設施中，其中包括再教育營丶審前拘留中心和監獄。」