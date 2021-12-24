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香港中大移走民主女神 嶺南大學拆除六四浮雕

德國之聲 / 德國之聲中文網
圖／德國之聲
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根據多家港媒周五 (12月24日)報導，香港中文大學已經移走校內的民主女神像。這座雕像是華裔雕塑家陳維明的作品，在2010年6月4日晚間由支聯會常委、香港中文大學政治與公共行政學系校友李耀基護送進入中大，當時有超過2千名中大師生和市民迎接。

無獨有偶，陳維明另外一件收藏在香港嶺南大學的天安門大屠殺浮雕也傳出被拆除。這座浮雕是陳維明在2009年5月份完成的創作，在紐約和華盛頓等地展覽後才送至香港。

2010年，為了紀念六四事件21周年，陳維明的民主女神像和六四浮雕在當年5月被送到香港，因為被香港海關扣押在當時引起爭議，後來經過民眾抗議，要求交還藝術品後才交還。隨後兩件作品在香港各大學校園巡迴展出，成為香港爭取平反六四的象徵。

(綜合報導)

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