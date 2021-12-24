拜登簽署法案禁新疆產品 陸批美國才是強迫勞動重災區

美國總統拜登當地時間23日正式簽署「防止強迫維吾爾人勞動法」（The Uyghur Forced Labor Prevention Act），未來除非企業能提供明確且令人信服的證據，證明來自新疆的產品非由強迫勞動製造，否則禁止銷往美國。

對此，大陸外交部第一時間以發言人名義做出回應，痛批該案罔顧事實真相，惡意詆毀中國新疆人權狀況，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，並將視形勢發展作進一步反應。

據美國之音報導，美國國務卿布林肯在法案簽署生效後發表聲明稱，解決強迫勞動問題是本屆拜登政府的優先事項。布林肯強調，美國已採取多項具體措施，包括簽證限制、金融制裁、進出口管制，以及發布關於新疆人權狀況的商業諮詢等，「所有這些都要求盟友和合作夥伴共同採取行動，確保所有全球供應鏈不使用強迫勞動，包括來自新疆的強迫勞動」。

布林肯說：「這部新的法律將提供美國政府新的工具，防止在新疆強迫勞動製造的商品進入美國市場，並進一步推動向該為那些暴行責任的個人和實體問責。」

布林肯並呼籲北京當局立即停止針對新疆維吾爾穆斯林和其他少數民族群體所進行的種族滅絕和反人類犯罪行為。

美國之音指出，「防止強迫維吾爾人勞動法」包含的一項核心概念為「可反駁的推定」（rebuttable presumption）制度。意即除非得到美國當局的無強迫勞動的認證，否則一律推定凡在新疆製造的產品均使用了強迫勞動，將按「1930年關稅法」（1930 Tariff Act）禁止進口這些產品。根據法案內容，有關禁令將在法案生效180天後實施。

大陸外交部發言人稱，所謂新疆地區存在「強迫勞動」和「種族滅絕」，完全是反華勢力炮製的惡毒謊言。新疆經濟發展和社會安定舉世公認，各族人民安居樂業有目共睹。美方反覆借涉疆問題造謠生事，實質是打著人權的幌子搞政治操弄和經濟霸凌，企圖破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展。

大陸外交部發言人還反批美國「自身劣跡斑斑」，就人權問題指責抹黑中國是滑天下之大稽。

大陸外交部更指稱，美國才是販賣人口和強迫勞動的重災區，近5年來每年被販賣到美國從事強迫勞動的人口多達10萬。美國歷史上對印第安原住民犯下的反人類罪行早已構成事實上的「種族滅絕」。「強迫勞動」和「種族滅絕」這兩頂帽子還是美國留著自己戴最合適。