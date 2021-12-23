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台南市議員提修改國號 國台辦：堅決反對嚴厲譴責
針對國民黨台南市議員提出「更改中華民國國號為台灣共和國」的建議案，並在台南市議會通過。大陸國台辦發言人馬曉光表示，有些人在對此做政治操弄，陸方對此堅決反對，給予嚴厲譴責。
馬曉光表示，注意到中國國民黨已表示不認同此種言行，反對「台獨」。個別人在大是大非問題上搞政治操弄，這是十分危險行為。陸方對此堅決反對，給予嚴厲譴責。
馬曉光指出，堅持「九二共識」、反對「台獨」，是中國國民黨的基本政治立場，是兩岸關係和平發展的政治基礎。 「台獨」分裂行徑嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞福祉和中華民族根本利益，理應遭到兩岸同胞同聲譴責、堅決反對。
台南市議會臨時會22日審查市府墊付案，國民黨部分議員因對文化局銅像遷移「說話不算話」有意見，要求刪除左鎮化石園區博物館5G科技跨域應用計畫預算，民進黨議員嗆別將預算扯到政治，並呼籲「國父的信徒應主張台灣獨立」；有藍營議員為此不滿，隨後乾脆在臨時動議提案將中華民國改為「台灣共和國」，在場議員有4人附議，最後議長郭信良敲槌通過提案，將發文建請中央。
臨時動議時，國民黨議員蔡育輝提議，乾脆建請中央將中華民國改名為「台灣共和國」，同黨議員盧崑福表示要提議台灣獨立，和蔡共同提案，不然民進黨每天說瘋話。民進黨議員林志聰表示同意該提案。
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