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是否連任特首？ 林鄭月娥回應了

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港特首林鄭月娥。圖／中新社
香港特首林鄭月娥。圖／中新社

香港特首林鄭月娥赴北京述職，被問及是否會連任特首，她指出，她這次來北京，唯一目的是做行政長官的年度述職，沒有做其他的事情，當然也沒有想自己的未來的事情。

今年是林鄭月娥擔任行政長官之後第五次，也是任期內最後一次述職，明年將舉行換屆選舉。據港媒鳳凰網報導，林鄭月娥說，她一擔任第五任行政長官至到明年6月30日，所以在這段時間裡所有在香港特別行政區發生的事，需要行政長官來處理的，都會由她本人處理。

港媒香港01表示，大陸國家主席習近平在中南海先後接見了林鄭月娥和澳門行政長官賀一誠，其後與兩位特首一起晚宴，林鄭月娥的丈夫林兆波和澳門特首夫人也在座，這是4年來首次。

新華社報導了會面情況及講話，但無提及宴請一事。香港01引述資深建制派人士分析，現時距離香港特首選舉只有3個月，下任特首人選可能於下個月浮出水面，時間相當敏感，領導人在這個時候宴請林鄭夫婦，一是表達犒賞，一是展示安撫或話別，目前看來，後者的味道較濃。

香港特首 林鄭月娥

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