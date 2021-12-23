英特爾為禁用新疆產品致歉 稱初衷是為遵守美國法律

因被曝光要求供應商避免使用與新疆有關的產品、勞工和服務，引發中國大陸強烈反彈，英特爾中國官方微博23日中午緊急發表公開聲明，對於由此給中國客戶、合作夥伴和公眾帶來的困擾，深表歉意。英特爾中國解釋，公司的初衷是確保遵守美國法律，並非表達立場。

大陸《觀察者網》21日發現，英特爾在向供應商發送的年度信函中稱「我們的投資者和客戶已詢問英特爾是否從中國新疆地區採購產品或服務。多個國家與地區的政府已對來自新疆地區的產品實行限制。因此，英特爾需要確保我們的供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、採購產品或服務。」

消息傳出後，引發大陸輿論對於英特爾的撻伐。《觀察者網》指出，自2015年起，中國大陸就已是英特爾第一大營收來源地。2020年，該公司來自中國大陸（包括香港）的營收達到202.6億美元。

針對此事，英特爾中國23日在公司官方微博發表一封題為「關於英特爾的供應商信函的公開聲明」，聲明首先表達英特爾「對中國深懷敬意」。

聲明稱，「作為一家跨國公司，我們置身一個不斷發展變化和紛繁複雜的全球環境，我們應當以審慎的態度應對和處理」。

英特爾在聲明中解釋，「雖然我們的初衷是確保遵守美國法律，但這封信在我們所珍視的中國合作夥伴中引起了諸多的疑問和顧慮，我們深表遺憾。借此澄清，信中的關於新疆的段落只出於表述合規合法的初衷，並非它意或表達立場」。

聲明並強調，英特爾致力於成為值得信賴的技術合作夥伴，加速與中國共同發展。