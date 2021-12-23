習近平親下指令 互聯網宗教活動遭禁

(德國之聲中文網) 中國日前公布的《互聯網宗教信息服務管理辦法》將於2022年3月生效。這個辦法由國家宗教事務局、國家互聯網信息辦公室、工業和信息化部、公安部和國家安全部5個部門聯合制定。

辦法中明確規定，除非取得許可，不然「任何組織或者個人不得在互聯網上傳教，不得開展宗教教育培訓、發布講經講道內容或者轉發、鏈接相關內容，不得在互聯網上組織開展宗教活動，不得直播或者錄播宗教儀式。明確任何組織或者個人不得在互聯網上以宗教名義開展募捐。」

北京表示，此舉是維護國家安全的需要，規定中禁止的內容包括利用宗教煽動顛覆國家政權，反對共產黨的領導，破壞民族團結和社會穩定，宣傳極端主義、恐怖主義或民族分裂主義。

流亡美國的秋雨教會成員任瑞婷告訴德國之聲，在中國打壓宗教自由現況下，此法一出，像是教會網上的活動，還有神學院等通過互聯網傳播基督教知識，都可能被定罪。

她認為這個辦法出台的時機並不令人意外，疫情下，外國傳教士傳教還有各項宗教活動都是通過互聯網進行，大家也都是在家辦公。她說：「我們教會已經被打散了，很難再聚在一起，沒有公共空間了。因為有疫情，大家是通過網路，但現在網路上都很危險。」

任瑞婷擔心，會友之間的轉賬會被認為是跟宗教有關而受到監視甚至調查。她以秋雨教會為例，在教會被打擊之後，他們被迫加入警方代表的微信，以隨時查看他們在朋友圈發布的貼文，就算通過平台審查，官方還是可以介入要求刪文。

習近平打擊宗教自由

中國的宗教問題一直是北京和西方政府對抗的焦點，外國媒體也持續報道有關維族穆斯林受到打壓，清真寺不斷減少的消息。

北京民族大學倫理學教授熊坤新則告訴《南華早報》，這項新措施，特別是禁止外國組織和個人在網上進行宗教活動的規定，凸顯了北京對國家安全和宗教秩序的重視。

他說 :「今天的國際形勢非常復雜。歐洲國家和美國誹謗我們，只是為了阻礙中國的發展，一些宗教力量肯定會配合他們的政治目標。」

中國對穆斯林少數民族和基督教徒的政策引發爭議，中國對宗教監管也越來越嚴格。中國國家主席習近平日前出席全國宗教工作會議，在會上呼籲中國 「加強對網上宗教事務的管理」，不久後新辦法就出台。

雖然中國官方表示，可以向當地政府的宗教事務部門申請有效期為三年的網上傳播宗教內容許可證，單位或個人必須是設在中國並得到中國法律認可的實體或個人，其主要代表應是中國公民。

對此，任瑞婷直呼是「騙人」。她說：「他同意的能夠是什麼？他同意的肯定就不是宗教自由的方面， 那可是換句話說，什麼事情都需要他同意，那還是真正的宗教自由嗎？」

針對宗教自由再次受壓，任瑞婷認為，雖然「牆外」發聲很重要，但她也希望駐中國的外國使館可以借由邀請宗教人士參與耶誕節活動等方式表達對於宗教自由的支持。

(綜合報道)

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