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北京冬奧組委：出現一定數量陽性病例將成為大概率事件

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
所有参加北京冬奥會組織均已指定新冠聯絡官。（取自香港文匯網）
所有参加北京冬奥會組織均已指定新冠聯絡官。（取自香港文匯網）

北京冬奧組委專職副主席、秘書長韓子榮23日在國新辦表示，新冠疫情全球大流行，特別是Omicron 等變異毒株的傳播，給全球疫情帶來了極大的不確定性。北京舉辦冬奧比賽時將有大量不同國家和地區的涉奧人員來華，人流聚集增加，出現一定數量的陽性病例將成為大概率事件。

韓子榮強調稱，中國堅持人民至上、生命至上，按照「外防輸入、內防反彈」的總體防控策略，實施「動態清零」防疫政策，這一做法有力保障了中國經濟社會持續穩定發展，確保了國內公眾健康安全。北京冬奧會、冬殘奧會必須堅決執行中國政府的防疫原則要求，守住社會疫情防控安全底線。

北京冬奧組委呼籲，涉奧人員來華期間，應全程佩戴無呼吸閥的 N95/KN95/FFP2口罩或同等標準的醫用防護口罩。要勤洗手、勤消毒，儘可能使用免洗手消毒劑。提倡為運動員鼓掌加油，不建議唱歌和吶喊。建議盡量避免使用共用物品，或在使用前進行消毒。房間定期通風，保持室內空氣流通。

發布會透露，《北京2022年冬奧會和冬殘奧會運動員和隨隊官員防疫手冊》（第二版）（以下簡稱「手冊」）中明確指出，所有參加冬奧會/冬殘奧會的組織均已指定了新冠聯絡官。所有新冠聯絡官均可通過專用門戶網站獲得最新信息和相關材料。

新冠聯絡官職責包括，確保各涉奧人員了解本手冊內容、遵守規定的重要性以及違反的潛在後果（包括法律後果）；通過國家（地區）奧委會/殘奧委會溝通渠道與涉奧人員保持密切聯繫；協助各涉奧人員完成來中國大陸前所需文件。

據手冊規定，新冠聯絡官在賽時提供的支持包括，協助上傳每日健康監測結果；確保正確完成每日檢測流程，並在檢測結果為疑似或陽性時通知相關人員；若檢測結果確認為陽性或有任何新冠症狀，請立即聯繫新冠聯絡官，他們將協助進行下一步操作；若您對於任何規則存在疑問，請聯繫新冠聯絡官。冬奧會賽時，新冠聯絡官將獲得北京冬奧組委和國際奧委會/殘奧委會專門團隊支持，如有任何問題或擔憂，請聯繫新冠聯絡官。

在涉奧人員離境時，新冠聯絡官可以協助確認國際旅行和目的地國家（地區）入境的新冠疫情防控要求。

北京冬奧 疫情 口罩

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