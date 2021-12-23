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中美貿易協議將到期 完成額不足六成

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中國大陸對美進口仍然與貿易協議承諾水平相差很多，完成額不到六成。圖為上月中美元首視訊會晤。（央視微博）
中國大陸對美進口仍然與貿易協議承諾水平相差很多，完成額不到六成。圖為上月中美元首視訊會晤。（央視微博）

2021年接近尾聲，中國大陸對美進口仍然與貿易協議承諾水平相差很多，完成額不到六成。

據彭博社報導，在中美貿易協議簽訂後的23個月裡，中國從美國的進口額增加。然而，截至上月底，中國對美進口仍然比承諾的水平差了一大截。北京此前承諾在2021年底前，將累計進口額外2,000億美元的製成品、農產品和能源商品，現在的完成額只佔目標的59%左右。

根據中國大陸海關數據，彭博計算得出，中國企業11月從美國進口了價值136億美元的製成品，農產品和能源產品。

中國對美進口的增長幅度遠不如疫情導致的出口激增，破壞了兩國為糾正雙邊貿易失衡所做的努力。今年中國對美貿易順差有望創下紀錄新高。今年1至11月，中國大陸對美出口比進口高出3,580億美元。

貿易協議的批評者認為，協議條款，特別是購買承諾，從一開始就不現實。新冠疫情給全球商業帶來的干擾更是雪上加霜。此外，中美雙方都沒撤銷懲罰性關稅措施，使價值數千億美元的商品變得更加昂貴。

美國前駐華大使駱家輝本周說：「除非有清晰的行動轉向信號顯示，中國就強硬的經濟和貿易政策做出承諾，否則我認為拜登政府很難降低或取消懲罰性關稅」。

中美雙方都表示，他們將繼續就貿易協議進行討論，美國貿易代表戴琪在10月曾說， 拜登政府將與北京方面直接接觸，以敦促對方落實在貿易協議中做出的承諾。但是在上個月中美兩國領導人視訊會晤後，貿易問題並沒有被提及。目前尚不清楚如果沒有達成新協議，明年中國對大豆，飛機、天然氣等產品的進口會發生什麼變化。

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