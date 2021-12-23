中國年輕人只好躺平？愛奇藝、字節跳動等大廠驚傳大裁員

愛奇藝、字節跳動、百度等多家科技巨頭接二連三爆出裁員、減薪，不同於歐美的大離職潮，中國大陸卻在歲末年關掀起大裁員潮，年輕人大嘆「2022不會更好」。只是，除了多家網際網路文化娛樂大廠祭出裁員令外，為什麼連教育相關產業也要大砍員工數？

不同於歐美職場人，對於人生優先順序改變所掀起的「大離職潮」（The Great Resignation），中國大陸職場正在經歷前所未見的裁員潮。

截至去年（2020年）底擁有7700位員工、中國大陸串流平台龍頭的愛奇藝，傳出有將近20～50％的裁員比例。「這是史上規模最大的一次裁員，」愛奇藝資深員工強調。

《新浪科技》報導指出，這波裁員潮主要針對中階管理層、資深員工等高薪職位，僅保留同職位人事成本較低的員工。而愛奇藝遊戲中心、研究院等部門，幾乎是全員被裁。

然而，愛奇藝的裁員令只是中國大陸眾多公司的冰山一角。在中國大陸網路社群中就流傳一張19家科技大廠裁員名單，包含愛奇藝、快手、騰訊、阿里、百度、滴滴、蘇寧、攜程等都名列其中，裁員規模大部分都在20～30％不等，遠超過以往年底慣例的10％。

愛奇藝只是冰山一角，TikTok母公司「字節跳動」已裁員數千人

《華爾街日報》報導就指出，愛奇藝深陷嚴重虧損、訂戶數不斷減少，甚至出現負成長的泥淖。再加上，北京當局對串流媒體祭出嚴格監管政策，包含8月旗下熱門選秀綜藝節目遭喊卡、10月超前點播服務（在會員基礎上，再付費解鎖新劇集）遭取消，都使得愛奇藝不得不大規模裁員。

除了愛奇藝之外，短影音平台TikTok母公司的「字節跳動」旗下房地產、教育等業務更全面受到影響。截至今年初全球擁有十萬員工的字節跳動，自8月以來，就有數千名員工被炒魷魚。

其中，受到衝擊的還包含，負責字節跳動職涯培訓教育業務的人資部門、旗下負責房產交易平台「幸福里」業務部門，以及教育事業「大力教育」的瓜瓜龍、清北網校、學浪等平台，都面臨大規模裁員。

字節跳動大規模裁員，除了受到北京當局對科技產業祭出監管政策、導致許多業務緊縮之外，也正在重新調整組織的人力配置。

《澎湃新聞》報導引述內部信件指出：「有一些部門和團隊的工作，員工很忙，部門空轉，但沒有實際創造很大價值。不僅浪費公司資源、製造很多噪音，也浪費其他員工時間。」

中國大陸加重監管力道，加劇勞動市場結構性問題的惡化

今年7月，中國大陸針對補教業加強監管，並實施「雙減」政策（減輕學生課業負擔和學費）。此令一下，全中國小學、中學學生下課後一律不准補習、課後輔導。北京官方認為，高昂教育成本是造成出生率低的關鍵因素。

然而，此舉不僅直接衝擊字節跳動旗下教育業務，也使中國大陸補教業龍頭的新東方，先是宣布停止中小學科線下業務、退租城市中的教學點後，接著將在今年底裁掉4萬名員工。

《華爾街日報》報導提到，儘管中國大陸總體失業率相較新冠肺炎疫情之前為低，但經濟學家就分析，這掩蓋了各個領域就業市場的壓力。事實上，中國大陸年輕人的失業率仍不斷攀升。

「今年中國大陸勞動力市場的結構性問題有所惡化，」專門研究中國大陸的經濟學家、投資公司 Loomis, Sayles & Co.的策略師Bo Zhuang強調。

隨著中國大陸祭出針對科技、補教等產業嚴格的監管禁令，且中國大陸經濟成長疲軟的情況下，許多產業都相繼出現大規模裁員。這不僅突顯勞動力市場的結構性問題，也意味著大學畢業生要在一畢業，就能夠進入職場恐怕並不容易。不想躺平的年輕人，可能也得暫時躺下了。

（作者／何晨瑋 本文出自2021.12.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）