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要求供應商禁用新疆產品 環時揚言讓英特爾得不償失

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
英特爾近日發函要求供應商避免使用與新疆有關的產品、勞工和服務，被認為是「對中國市場的最大冒犯」。路透
英特爾近日發函要求供應商避免使用與新疆有關的產品、勞工和服務，被認為是「對中國市場的最大冒犯」。路透

英特爾近日發函要求供應商避免使用與新疆有關的產品、勞工和服務，引發中國大陸強烈反彈。環球時報批評英特爾的「涉疆表態」充滿算計和投機，揚言要讓英特爾冒犯中國的成本越來越高，直至得不償失。

而為求自保，大陸藝人王俊凱工作室則於22日晚間發表聲明，宣布終止與英特爾品牌的一切合作關係。

大陸《觀察者網》報導，英特爾官網本月稍早以簡體中文、繁體中文、英語、日語等多種語言發給供應商的一封郵件明確表示：「英特爾需要確保我們的供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、採購產品或服務」。

《觀察者網》指出，今年7月，就有美國政客拿新疆問題逼Airbnb、可口可樂、英特爾、寶潔及Visa等5家美國企業表態，但只有英特爾高層聲稱相信美政府結論，「這顯然是對中國市場的最大冒犯」。

《觀察者網》表示，中國大陸自2015年起就是英特爾第一大營收來源。2020年，該公司來自大陸（包括香港）的營收為202.6億美元。而英特爾在財報中還將台灣與中國大陸、美國、新加坡等並列為國家。

消息傳出後，不少大陸網友就湧入英特爾官方微博帳號抨擊英特爾此舉。《觀察者網》表示，儘管聯想、浪潮、小米、華為、榮耀等中國企業均需要用到英特爾的產品，「但英特爾的市場地位並不一定永遠牢固，其市場份額也正被競爭對手AMD蠶食」。

對此，環球時報發表社評指出，英特爾於1985年進入中國市場，並在這幾十年裡持續從中國市場獲得巨大收益。去年，英特爾就有26%的收入來自中國大陸（包括香港）市場，更有近10%的資產、廠房和設備在中國。

環球時報表示，即使來自新疆的產品有參與到英特爾的供應鏈中，也只是極其微小的一部分。有分析認為，英特爾的涉疆表態不單是企業行為，更多是迫於美國國內極端政治生態的一種「自證清白」。

社評稱，英特爾之所以敢於在涉疆問題上冒犯中國，很重要的原因是倚仗其在全球晶片市場的壟斷地位。「我們需要做的，就是讓他們冒犯中國的成本越來越高，直至得不償失」。

新疆 美國

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