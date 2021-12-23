爭奪民主化話語權 北京人權研究報告批評美式民主

中美正在爭奪「民主」話語權。有大陸國務院背景的中國人權研究會今日發布「美式民主的局限與弊病」研究報告。報告指出，美國以選舉為核心的票決民主難以支撐起完整意義上的民主政治，絕非現代民主政治的理想方案。

據新華社報導，報告指出，美國長期剝奪有色人種的民主參與權利，長期系統性驅逐、排斥和同化印第安人，長期限制婦女的平等參政權，美式民主存在極化、雙標化、金錢化、形式化等現實弊病。

報告並稱，美式民主已經逐漸失去說服力和吸引力。越來越多的國家和人民已經深刻認識到，美式民主並不能代表民主的未來發展方向。各國人民應該而且也能夠在獨立自主的基礎上走出一條具有本國特色的民主發展道路。

中國大陸近期不斷宣揚「全過程民主」概念，強調和西方相比，「中國式民主」是真正的人民民主。

中共中央政策研究室主任江金權在11月一場記者會上指出，中共總書記習近平率中共走出中國式民主道路，民主不是西方國家的專利，更不能由西方國家自說自話，強調中國絕不接受「教師爺」般頤指氣使地說教。