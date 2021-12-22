習近平會見港澳特首 強調「一國兩制」行穩致遠
中共總書記習近平22日分別會見來北京述職的港澳特首，他在會見香港特首林鄭月娥時表示，日前香港舉行第七屆立法會選舉，「愛國者治港」原則得到落實，新制度符合「一國兩制」原則，為確保「一國兩制」行穩致遠、確保香港長期繁榮穩定提供了制度支撐，是一套好制度。
就香港近一年來的情況，習近平說，一年來，香港由亂到治的局面不斷鞏固，局勢不斷向好發展，新冠肺炎疫情防控成效明顯，經濟逐步復甦，社會保持安定。
對於中共當局主導修改香港選舉制度，習近平表示，這推動符合香港實際的民主發展邁出堅實步伐。他還提到，香港堅決執行香港國安法，依法止暴制亂、撥亂反正，維護法治的權威和尊嚴；採取積極措施，推動特別行政區融入國家發展大局，全面深化和內地交流合作，「中央對林鄭月娥行政長官和特別行政區政府的工作是充分肯定的。」
習近平強調，隨「一國兩制」的優越性將進一步彰顯，廣大香港同胞一定能弘揚愛國愛港的光榮傳統，和全國各族人民攜手並肩，為實現中華民族偉大復興共同奮鬥。
在會見澳門特首賀一誠時，習近平提到，12月20日，澳門特別行政區舉行了慶祝回歸祖國22週年的活動，以及澳門特別行政區第七屆立法會選舉順利完成，「愛國者治澳」原則得到進一步落實。
習近平說，祖國始終是澳門保持長期繁榮穩定的堅強後盾，中央將繼續堅定不移貫徹「一國兩制」方針，繼續支持澳門積極推進經濟適度多元發展，不斷書寫具有澳門特色「一國兩制」成功實踐新篇章。
據新華社報導，大陸領導人方面，韓正、丁薛祥、郭聲琨、尤權、王毅、夏寶龍均參加會見。另在習近平會見港澳特首前，22日上午，大陸國務院總理李克強亦分別會見林鄭月娥、賀一誠，聽取港澳當前情勢和工作情況的匯報，並表示中央對特區政府的工作充分肯定。
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