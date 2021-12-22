陸涉台學者：大陸促統更加雄心勃勃、自信靈活

大陸官媒新華社今引述「權威人士」談「新時代黨解決台灣問題總體方略」。中國人民大學兩岸關系研究中心主任王英津表示，其中核心是促成完全統一，實現中華民族偉大復興。

該篇新華社報導引述多名大陸專家談「新時代黨解決台灣問題總體方略」。王英津指出，實現國家統一的路徑和方式是推動兩岸由和平發展走向和平統一。推動和平發展走向和平統一的手段有二，一是交流發展；二是融合發展。

王英津並指出，「新時代黨解決台灣問題總體方略」的基本框架是一個完整的思想體系。這個思想體系是以人民為中心、以和平商談但不放棄使用武力為手段、以結束政治對立實現統一為目的、以法治為保障、以「一國兩制」為統一架構、以民族復興為終極目標，來謀劃國家統一進程和完善相關制度機制。

中國社科院台灣研究所副所長朱衛東指出，與過去相比，大陸在推進國家統一上更加雄心勃勃、更加充滿自信、更加務實靈活。中共十九大已將完成「祖國統一這一黨的重要歷史任務，與實現中華民族偉大復興的中國夢這一目標統一起來，擘畫出祖國統一的路線圖。」

朱衛東表示，中共總書記習近平關於國家統一的重大政策主張，以和平統一為鮮明主線層層展開，「實事求是、與時俱進，具有很強針對性和極大包容性」。

他指稱，這「科學回答了如何推動兩岸關系和平發展、團結台灣同胞共同致力於實現民族偉大復興和祖國和平統一的時代命題，豐富了新時代堅持『一國兩制』和推進祖國和平統一基本方略的重要內涵，為新時代對台工作和兩岸關系和平發展指明了方向。」