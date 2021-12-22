挺過彭帥不倫戀？日媒：陸前副總理張高麗照片仍將在冬奧會場展示

大陸女網名將彭帥微博自爆與前國務院副總理張高麗不倫戀，引發國際關注，根據日經亞洲評論報導，擔任第24屆冬奧會工作領導小組組長張高麗照片，仍將在明年2月的北京冬季奧運會上展示。

日經新聞記者獲邀參加大陸政府組織的媒體採訪，並於21日確認張高麗的照片將出現在即將舉行的奧運會場上。

報導指出，張高麗的照片在河北省張家口滑雪場的休息區展出，他曾在2017年12月訪問該地區的照片有兩張，一張是他在紅色橫幅（標語）為背景的雪地上行走，激勵人們為2018年韓國冬季奧運會做準備；另一張則是他微笑與官員握手。

彭帥11月在微博上發文，談及與張高麗的不倫戀後，文章很快被刪除。不過在12月19日，彭帥首度接受新加坡聯合早報專訪影片中，她否認「說過寫過曾遭性侵」，並表示自己一切行動出入都很自由，也沒被監視等。