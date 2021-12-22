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崔天凱談中美：不打無準備、無把握的賭氣仗、消耗仗

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中國大陸前駐美大使崔天凱。取自澎湃新聞
中國大陸前駐美大使崔天凱。取自澎湃新聞

中美關係在拜習視訊峰會後仍高度緊繃，大陸前駐美大使崔天凱在一場研討會上談到中美關係時表示，中美關係今後將維持曲折動盪，中方對此要有充分準備，美國勢必會千方百計、不遺餘力地，甚至沒有底線地對北京打壓、遏制、分化、圍剿，但他也強調，「原則上，不打無準備之仗，不打無把握之仗，不打賭氣仗，不打消耗仗」。

據中國國際問題研究院官網21日消息，崔天凱20日出席中國國際問題研究院和中國國際問題研究基金會聯合舉辦的「2021年國際形勢與中國外交研討會」，並作「對推動中美關係健康穩定發展的思考」專題發言。

據鳳凰衛視，在談及中美關係時，崔天凱表示，中美關係今後將維持曲折動盪，中方對此要有充分的準備，中美關係目前所處的歷史階段還會延續，美國不會心甘情願地接受一個社會制度、意識形態、文化傳統乃至種族都很不相同的大國崛起。

他指出，美國對華政策裡面，其實有很強的種族主義的因素。只不過有的人不說，有的人說。「美國勢必會千方百計、不遺餘力地，甚至沒有底線地對華打壓、遏制、分化、圍剿」。對此，中方要有清醒的頭腦，充分的準備，應對好中美關係今後的曲折、動盪，甚至是坐過山車（雲霄飛車）的場景。

崔天凱表示，要堅決維護主權安全發展利益，維護好14億人民艱苦奮鬥的成果，維護好中華民族偉大復興的戰略全局。

他強調，既然鬥爭的目的是為了維護人民利益和戰略全局，那麼在鬥爭的過程中，就應盡一切可能，減少涉及中方利益和全局的代價和影響。「原則上，不打無準備之仗，不打無把握之仗，不打賭氣仗，不打消耗仗。」人民的每一點利益都來之不易，大陸絕不能讓任何人掠奪，也絕不能因為自己的大意、懈怠和無能，使之遭受損失。

美國 北京 美中關係

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