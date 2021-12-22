李克強接見林鄭月娥 指北京充分肯定她和港府工作

正在北京述職的香港行政長官林鄭月娥，早上在中南海紫光閣獲大陸總理李克強接見。李克強表示，今年以來，林鄭月娥帶領特區政府穩健施政，有效的防控疫情，促進經濟恢復，北京「中央政府」充分肯定她和特區政府的工作，北京將繼續全面貫徹「一國兩制」、「港人治港」與高度自治的方針，完善特別行政區與大陸憲法和香港基本法相關的義務和職責，全力支持特別行政區及行政長官施政。

據香港電台，李克強又說，北京全力支持香港經濟發展、支持香港國際金融中心、貿易中心、航運中心的定位，也希望香港會直接對接大陸的國家發展戰略，為香港發展提供更為廣闊的空間，為大陸改革開放以及北京構建發展的新格局助力。

他希望特區政府繼續防控好疫情，促進經濟恢復，著力改善民生，讓香港廣大市民有更多的獲得感。

林鄭月娥表示，非常高興能親自來到北京，她感謝李克強充分肯定特區政府的工作。她說，記得1月27日以視訊述職的時候，當時香港還是第4波疫情，李克強當時說特區政府首要任務是要把疫情遏止下來，今天很高興匯報香港疫情受控以來，已兩個多月沒有一個本土病例。

今次是林鄭月娥在本屆政府任期最後一次述職，在場的還包括大陸副總理韓正、國務委員兼外長王毅、國務委員兼公安部部長趙克志、港澳辦主任夏寶龍、副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧及特首辦主任陳國基。