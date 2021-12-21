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回應陸委會 國台辦：民進黨拿香港說事伎倆可休矣

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏/攝影
大陸國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏/攝影

陸委會20日晚間表示，香港第七屆立法會選舉結果，顯示香港選民對「愛國者治港」原則的操控選舉並不買單。大陸國台辦發言人馬曉光21日晚間回應稱，「在香港由亂轉治、由治及興的歷史大勢面前，民進黨當局拿香港說事的伎倆可以休矣！」

馬曉光稱，剛剛結束的香港第七屆立法會選舉是落實新選舉制度的一次成功實踐，彰顯新選舉制度廣泛代表性、政治包容性、均衡參與性和公平競爭性。他說，「民進黨當局跳出來說三道四，歪曲誣蔑，再次暴露了他們亂港謀『獨』的邪惡政治本性。這是一次公平、公正、公開的選舉，不像民進黨當局操弄的選舉，大搞權錢交易，黑金政治，收取非法獻金，進行非法買票，陰謀不斷、奧步頻出。」

馬曉光強調，「（香港立法會選舉）這是次良性競爭、理性務實的選舉，不像民進黨當局操弄的選舉，只問藍綠，不問是非，用仇恨組織動員，充斥謊言與民粹。這是一次排除外部勢力干預、獨立自主的選舉，不像民進黨當局操弄的選舉，看外部勢力眼色，迎合外部勢力好惡，維護外部勢力利益。這是一次選賢任能的選舉，不像民進黨當局那些只會打嘴仗、博眼球、開空頭支票欺騙民眾、毫無底線攻擊抹黑對手的政客。」

馬曉光稱，香港第七屆立法會選舉順利舉行，充分體現「愛國者治港」原則，充分展現「一國兩制」強大活力。民進黨當局之所以跳出來惡毒攻擊就是因為「一國兩制」在香港成功實踐，使他們長期以來拿民主當幌子欺騙島內民眾的嘴臉暴露無遺，使他們靠抹黑香港來謀取私利的騙人手段不攻自破。

陸委會20日表示，香港立法會選舉落幕，投票率僅3成，創下歷屆最低紀錄。這說明了香港選民對於強力落實「愛國者治港」原則的操控選舉並不買單。

陸委會指，國際社會普遍認為，中共當局以「完善香港特區民主，確保一國兩制行穩致遠」為由，強行選前嚴格把關的政治審查，在缺乏競爭性情形下，再次淪為「小圈子選舉」，不僅違逆香港民意，且使香港未來民主、自由、人權的發展更形黯淡。

香港 立法會

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