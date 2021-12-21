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銀行家、律師預估2022年大陸將持續監管重拳模式

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
銀行家和律師們預計北京當局2022年將繼續進行更嚴格的監管。圖／取自新華社
銀行家和律師們預計北京當局2022年將繼續進行更嚴格的監管。圖／取自新華社

大陸今年實施一連串的反壟斷打擊措施，捲起不少風暴，並叫停了諸多交易，銀行家和律師們預計北京當局2022年將繼續進行更嚴格的監管，不過，更明確的規則將使投資者對大陸監管環境有一定的把握。

路透報導，過去一年，北京嚴厲打擊反壟斷違法行為，取締課外輔導班、遏制房地產開發商的債務狂潮，並阻止了一些公司赴境外上市。

分析人士預計，這些行動將延續到新的一年，尤其關注數據保護和帶來國家安全風險的交易，同時北京當局也尋求加強對私營企業的控制。

總部位於英國的「年利達律師事務所」（Linklaters）駐上海法律顧問Alex Roberts表示，監管機構還將更深入地審視大型科技公司的網路安全，並預計數據和反壟斷監管機構的監管目標會有更大的重疊；總部位於香港的投資調研機構「東方資本」（Orient Capital Research）董事總經理Andrew Collier則表示，自鄧小平逐步開放經濟以來，（政府的）控制收緊幅度是多年來前所未有的。

銀行家指出，（大陸）監管的不確定性，使得投資者對於私募股權和風險基金的投資方向變得謹慎，導致盡職調查時間更長，估值談判更艱難。

而交易撮合者則期望中國官方新擬議的離岸上市制度更清晰，該制度將涉及來自大陸強大的網路安全和證券監管機構的數據檢查。

美國達維律師事務所（Davis Polk & Wardwell）駐香港合夥人Chu Yang認為，2022年將是（大陸）監管細則落地的一年，Chu Yang說，人們普遍預期該領域的監管不確定性將在明年有所緩解，特別是考慮到備受期待的紅籌股上市相關規則將在未來幾個月發布。

北京 律師 香港

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