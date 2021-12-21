中日海洋事務磋商之際 遼寧艦航母進入日本海域演訓

就在中日舉行第十三輪海洋事務高級別磋商之際，日本發布解放軍航母遼寧艦編隊在日本東南海域演訓消息。日本自衛隊證實，隸屬於橫須賀海軍基地的日本的「準航母」—出雲號驅逐艦（DDH-183）一直跟隨監視。

日本防衛省統合幕僚監部發佈消息，12月19號，中國航母「遼寧艦」編隊出現在北大東島以東300公里海域。「遼寧艦」編隊共1艘055型驅逐艦、1艘052D型驅逐艦、2艘054A型護衛艦和1艘901型綜合補給艦共6艘艦艇，除了17號拍到幾艘以外，另有1艘052D和054A加入了編隊。

日本還確認了「遼寧艦」攜帶的殲-15戰鬥機、直-9、直-18進行了飛行起降訓練，日本自衛隊拍攝了並公佈了照片。日本統合幕僚監部表示，有「戰鬥機」緊急起飛以應對「遼寧艦」起飛的殲-15。

大陸觀察者網報導，大東群島以東這片海域是美軍航母頻繁活動的海域，而其中的沖大東島上也建有美軍的靶場。不過，當下並沒有美國航母在附近活動。根據美國海軍協會發佈的資訊，美國海軍「雷根號」航母目前正在橫須賀海軍基地進行例行維護。橫須賀海軍基地距離「遼寧艦」編隊大概在600公里左右。

日本自衛隊統合幕僚監部12月17日深夜通報稱，海自於15日上午11時許在距日本長崎男女群島以西約350公里的東海海域發現四艘中國海軍艦艇向東南方向航行，分別是：航母「遼寧號」（舷號16）、055型導彈驅逐艦「南昌號」（舷號101）、054A型導彈護衛艦「日照號」（舷號598）以及901型綜合補給艦「呼倫湖號」（舷號901）。

除了「遼寧」的4艦編隊以外，日本自衛隊還拍攝到了052D型導彈驅逐艦「廈門艦」（舷號154）進入西太平洋。

觀察者網報導稱，對於「遼寧艦」出海遠航一事，大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校曾多次表示，航母不是「宅男」，遠航必是常態。

而正在20日，中日雙方舉行了第十三輪海洋事務高級別磋商，中方重申在釣魚台等問題立場，對日本在東海、南海採取的影響海空安全的消極舉動表達不滿，強調堅決反對外部勢力介入台海，要求日方謹言慎行，避免影響地區和平穩定。