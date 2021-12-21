中日海洋事務磋商之際 遼寧艦航母進入日本海域演訓
就在中日舉行第十三輪海洋事務高級別磋商之際，日本發布解放軍航母遼寧艦編隊在日本東南海域演訓消息。日本自衛隊證實，隸屬於橫須賀海軍基地的日本的「準航母」—出雲號驅逐艦（DDH-183）一直跟隨監視。
日本防衛省統合幕僚監部發佈消息，12月19號，中國航母「遼寧艦」編隊出現在北大東島以東300公里海域。「遼寧艦」編隊共1艘055型驅逐艦、1艘052D型驅逐艦、2艘054A型護衛艦和1艘901型綜合補給艦共6艘艦艇，除了17號拍到幾艘以外，另有1艘052D和054A加入了編隊。
日本還確認了「遼寧艦」攜帶的殲-15戰鬥機、直-9、直-18進行了飛行起降訓練，日本自衛隊拍攝了並公佈了照片。日本統合幕僚監部表示，有「戰鬥機」緊急起飛以應對「遼寧艦」起飛的殲-15。
大陸觀察者網報導，大東群島以東這片海域是美軍航母頻繁活動的海域，而其中的沖大東島上也建有美軍的靶場。不過，當下並沒有美國航母在附近活動。根據美國海軍協會發佈的資訊，美國海軍「雷根號」航母目前正在橫須賀海軍基地進行例行維護。橫須賀海軍基地距離「遼寧艦」編隊大概在600公里左右。
日本自衛隊統合幕僚監部12月17日深夜通報稱，海自於15日上午11時許在距日本長崎男女群島以西約350公里的東海海域發現四艘中國海軍艦艇向東南方向航行，分別是：航母「遼寧號」（舷號16）、055型導彈驅逐艦「南昌號」（舷號101）、054A型導彈護衛艦「日照號」（舷號598）以及901型綜合補給艦「呼倫湖號」（舷號901）。
除了「遼寧」的4艦編隊以外，日本自衛隊還拍攝到了052D型導彈驅逐艦「廈門艦」（舷號154）進入西太平洋。
觀察者網報導稱，對於「遼寧艦」出海遠航一事，大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校曾多次表示，航母不是「宅男」，遠航必是常態。
而正在20日，中日雙方舉行了第十三輪海洋事務高級別磋商，中方重申在釣魚台等問題立場，對日本在東海、南海採取的影響海空安全的消極舉動表達不滿，強調堅決反對外部勢力介入台海，要求日方謹言慎行，避免影響地區和平穩定。
日本共同社報導，日方在磋商中也對中國海警船反覆駛入釣魚台附近海域提出強烈抗議，並對中國和俄羅斯在日本周邊的軍事行動趨於活躍表達關切。
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