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美因新疆人權制裁4官員 陸宣布：對美4人實施對等反制

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅。圖／澎湃新聞
大陸外交部發言人趙立堅。圖／澎湃新聞

針對12月10日美國國務院和財政部宣布，根據美國內法對在新疆侵犯人權的4名中方官員實施制裁，中國大陸外交部發言人趙立堅今天下午回應稱，中方將對美方4人實施對等反制。

據澎湃新聞，趙立堅今天下午在大陸外交部例行記者會表示，美方依據國內法藉口所謂新疆人權問題，對中方官員進行非法制裁，有關行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害中美關係。中方對此堅決反對，強烈譴責。

他表示，針對美方上述錯誤行徑，中方決定依據《中國反外國制裁法》進行對等反制。從即日起，對美國國際宗教自由委員會主席馬恩扎、副主席特克爾、委員巴爾加瓦、委員卡爾實施相應反制措施，包括禁止上述人員入境中國，包括中國大陸和香港、澳門，凍結其在中國財產，禁止中國公民和機構同其交易。

趙立堅指出，新疆事務純屬中國內政，美方沒有權力、沒有資格橫加干涉，美方應撤銷所謂制裁，停止干涉新疆事務和中國內政，中方將視形勢發展作出進一步反應。

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