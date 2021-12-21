陸委會：今年來台居留的港澳人數可望比去年多

香港立法會選舉結束，北京貫徹「愛國者治港」，陸委會發言人邱垂正指出，香港投票率低，代表香港選民對中共主導的「愛國者治港」選舉不捧場、不買單。他更透露，去年來台居留的港人有1萬800多人，今年度可望比去年更多。

陸委會今舉行「港覺濠台」IG圖文增選活動頒獎典禮。這是陸委會首屆舉辦「港覺濠台」活動，旨在邀請在台的港澳生、港澳人分享在台的點滴，以不同角度看台灣。首屆的「港覺濠台」第一名由創作「抱抱鬼」的王曉霖獲得。

邱垂正在致詞時說，去年有1萬800多名港人來台居留，澳門來台人數加進來就有1萬1800多名，這樣的成長速度看出港澳人士是台灣新住民增加最多的地方。陸委會、策進會、台港服務交流辦公室都在做港澳人安身立命、安居樂業的新故鄉。

對於香港的立法會選舉，邱垂正在會後說，從選舉結果中，直選部分投票率只有3成多，創下1997香港主權轉移以來最低的投票紀錄，跟2016年上一屆有6成多，幾乎是折半。

他強調，這點也可以看出香港選民對於中共主導所謂愛國者治港的選舉不捧場、不買單。國際社會對於這次選舉的民主要素被侵蝕而感到憂慮，這次選舉的規則對候選人篩選與「愛國者治港」理念，選舉結果可以看到清一色。

邱垂正表示，這樣的選舉港人是失望的，國際社會也感到憂慮。看到香港民主淪喪，讓國人更珍惜台灣人民、政府共同努力的民主實踐成果，要堅決拒絕「一國兩制」，不要聽信中共欺騙的謊言。

邱垂正也說，來台的港澳人去年有1萬1800多人比上年度增加七成，而今年度可望比去年多。越來越多港澳人來台是趨勢，何況又是在疫情的情況下，需要自由民主、生活法治的香港人，很多會來選擇文化與背景相近、鄰近港澳的台灣。政府會努力照顧關懷新移民。期許台灣是他們的新故鄉。

至於如何看待近期大陸方面似隱晦提到「愛國者治台」概念，邱垂正強調，台灣不是香港，中華民國是主權國家，台灣從來不屬於中華人民共和國。台灣民主實踐舉世高度肯定，看到香港要更珍惜台灣民主。