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廈門經濟特區40周年 習近平：促進兩岸融合發展

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中共總書記習近平指示廈門經濟特區，要促進兩岸融合發展。新華社
中共總書記習近平指示廈門經濟特區，要促進兩岸融合發展。新華社

適逢廈門經濟特區建設滿40周年，中共總書記習近平21日透過賀信表示，在新征程上，希望特區堅持「中國特色社會主義道路」，立足新發展階段、貫徹新發展理念，全面深化改革開放，推動高質量發展，「促進兩岸融合發展」，為實現第二個百年奮鬥目標作出新的更大的貢獻。

據新華社報導，習近平表示，40年來，在中共黨中央堅強領導下，廈門經濟特區開拓創新、銳意進取，各項事業實現歷史性跨越，為改革開放和社會主義現代化建設作出重要貢獻，「在促進祖國統一大業中發揮了獨特作用」。他說，這充分證明，中共黨中央興辦經濟特區的戰略決策完全正確。

習近平指示，新征程上，希望你們（廈門經濟特區）堅持「中國特色社會主義道路」，立足新發展階段、貫徹新發展理念、服務和融入新發展格局，勇立潮頭、勇毅前行，全面深化改革開放，推動高質量發展，促進兩岸融合發展，努力率先實現社會主義現代化，為全面建設社會主義現代化國家、實現第二個百年奮鬥目標作出新的更大的貢獻。

廈門經濟特區於1980年10月批准設立，面積2.5平方公里，到1984年2月，大陸前領導人鄧小平視察廈門後，廈門特區範圍擴大到全島，並逐步實行了自由港相關政策。如今，廈門經濟特區已逐漸帶動廈門，從海島型城市往海灣型城市發展。

值得注意的是，由於廈門鄰近台灣，被中共視為對台政策重點執行地，大陸國務院還相繼批准設立海滄、杏林、集美半島三個台商投資區，實行經濟特區現行政策；1992年又批准設立像嶼保稅區，以及批准廈門市為計劃單列市，賦予相當於省一級經濟管理權。

據央視報導，截至2020年底，廈門培育形成國家級高新技術企業2,282家， 160多條航線通達52個國家、142個港口。

廈門建立經濟特區滿40年。圖／百度百科
廈門建立經濟特區滿40年。圖／百度百科

廈門 中共

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