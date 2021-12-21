五眼聯盟批香港選制 港府駁毫無理據的指控抹黑

香港立法會選舉後，「五眼聯盟」的美國、英國、澳洲、加拿大和紐西蘭發表外長聯合聲明，對香港選舉制度的民主元素受侵蝕表達嚴重關注。港府今天回應稱，堅決反對這五個國家作出罔顧事實、毫無理據的指控，企圖抹黑香港2021年立法會換屆選舉。

據央視新聞，港府發言人表示，完善選舉制度令愛國者治港原則得以全面落實。在此基礎上，選出來的新一屆立法會議員來自不同背景及政治光譜，其多元性彰顯經完善的選舉制度的廣泛代表性及政治包容性。

港府發言人稱，他們分別通過選舉委員會選舉、功能團體選舉、分區直接選舉產生，平衡了香港整體利益、界別利益和地區利益，保障了均衡參與性。此外，本次選舉的各候選人的良性競爭亦反映新選舉制度的公平性和競爭性。

該發言人說，在北京的支持及香港國安法和完善選舉制度的維護下，香港的民主發展會按香港基本法有序依法推進。任何來自外部和內部的破壞力量和政治圖謀，嘗試干擾香港特區按香港基本法所推展的民主發展都不會得逞。

該發言人又說，自香港國安法實施後，香港社會得以由亂轉治。香港國安法確保香港特區能堅定不移並全面準確貫徹一國兩制、港人治港、高度自治的方針，市民繼續依法享有香港基本法下的權利和自由；並稱香港國安法規定的四類危害國家安全的罪行定義嚴謹，奉公守法的人士不會誤墜法網。