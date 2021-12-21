鄭永年：大陸邁入第三次開放 要爭取規則制定權

香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年表示，從歷史進程來看，中國已經邁入「第三次開放」。接下來，要繼續保持開放，才能化解美國兩極分化世界的企圖，同時要爭取國際話語權和掌握規則制定權，這是中國成為強國的關鍵。

鄭永年被視為中共總書記習近平的經濟智囊之一，他近日接受陸媒《澎湃新聞》專訪，全文21日刊出。就中國大陸的發展問題，他說，在扶貧階段完成後，共同富裕將成為中國經濟發展的強大推動力。

鄭永年說，在下一步的發展過程中，中國大陸需要把政治、經濟、社會這三個主體間的關係處理得更好，其中，中國共產黨是政治主體、企業資本是市場主體、老百姓是社會主體。

對於「第三次開放」，鄭永年表示，這不僅是主動開放，也是諸多領域的單邊開放。他說，儘管官方沒有第三次開放的說法，但從歷史上看，第一次是鴉片戰爭以後的被迫開放，第二次是實行改革開放的主動開放。

他說，從內部來看，大陸已經提出一些新的概念，如雙循環、制度性開放。實踐上，粵港澳大灣區、長江經濟帶、海南自由貿易港都在發展；國際層面上，RCEP明年1月1日實施，同時也申請加入CPTPP。

鄭永年說，「第三次開放」的目標，不僅僅是傳統上投資貿易的數量和質量問題、技術升級和創新問題，更重要的是方方面面的「話語權」和「規則」問題。

他抨擊，現在美國想搞一個世界、兩個體系、兩個市場，一個體系和市場是以美國為中心的，一個體系和市場是以中國為中心的。鄭永年認為，兩極化對中國是最不利的，「我們一定要有信心化解美國兩極化世界的企圖，我們還是要承認一個世界，一個體系。」

鄭永年說，下一步，中國大陸要改革行政體制，從雙循環戰略來看，內循環的核心是統一國內的規則，外循環則是中國規則的國際化，「中國能不能成為一個大國，取決於如何強起來，那就是規則制定權。」

談到北京提出共同富裕的理念，鄭永年說，中國大陸的中產比例還不到30%，很多人剛剛脫離絕對貧困階段，還存在著返貧的可能性。他認為，如果不能實現共同富裕，尤其是包容和開放式發展，就會影響到社會的穩定，反過來就會影響經濟的可持續發展。

對於現階段發展面臨的挑戰，鄭永年坦言，從外部環境看，中美關係全面惡化，對中國大陸經濟發展產生深刻的影響；內部環境中，「短板問題也很多」，如技術被「卡脖子」、製造業工藝如晶片仍然處於低端水準、還有規則被「卡脖子」，以及須警惕陷入中等收入陷阱等。