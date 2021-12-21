唯一「非建制派」立法會議員 狄志遠︰孤單中尋求力量

香港立法會選舉落幕，在社福界功能組別勝出的新思維主席狄志遠是唯一的非建制派議員，他對此表示有些失望。他認為，如從政治或民主訴求是「1比89」，但可聰明些在社會民生議題方面，借力與建制派推動社會進步，監察政府，形容是孤單中尋求力量。

據香港電台，對於整體投票率約百分之30，狄志遠在節目《千禧年代》指出，最大原因可能是過往支持泛民或民主的選民沒有出來，北京與特區政府值得考究。

針對港澳研究會副會長劉兆佳指，選舉結果反映非建制派兩面不討好，狄志遠認為選票與大家對社會問題訴求是兩回事，投票有很多考慮因素。他說，走中間路線或非建制派都是爭取民主，批判並監察政府，並非市民覺得不應該做，但如果做得到，市民會認同或支持。他又說，以往「藍黃對決」的思維要改變，議會內現時已不存在有關情況，在很多問題上可以溝通。

狄志遠說，按基本法辦事是特區政府憲制責任，23條立法及推動民主發展達致雙普選，同樣都是政府的憲制責任，他將於立法會提出重啟政改討論。他又說，特區政府的角色是創造有利條件，希望特首講清楚如何推動民主發展。