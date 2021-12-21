快訊

理專又A錢了！金管會：至少還有2家 最快下周開鍘

不再只是四小龍！看韓國軍力的再復興

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唯一「非建制派」立法會議員 狄志遠︰孤單中尋求力量

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
香港立法會議員狄志遠認為，可聰明些在社會民生議題方面，借力與建制派推動社會進步。香港電台
香港立法會議員狄志遠認為，可聰明些在社會民生議題方面，借力與建制派推動社會進步。香港電台

香港立法會選舉落幕，在社福界功能組別勝出的新思維主席狄志遠是唯一的非建制派議員，他對此表示有些失望。他認為，如從政治或民主訴求是「1比89」，但可聰明些在社會民生議題方面，借力與建制派推動社會進步，監察政府，形容是孤單中尋求力量。

據香港電台，對於整體投票率約百分之30，狄志遠在節目《千禧年代》指出，最大原因可能是過往支持泛民或民主的選民沒有出來，北京與特區政府值得考究。

針對港澳研究會副會長劉兆佳指，選舉結果反映非建制派兩面不討好，狄志遠認為選票與大家對社會問題訴求是兩回事，投票有很多考慮因素。他說，走中間路線或非建制派都是爭取民主，批判並監察政府，並非市民覺得不應該做，但如果做得到，市民會認同或支持。他又說，以往「藍黃對決」的思維要改變，議會內現時已不存在有關情況，在很多問題上可以溝通。

狄志遠說，按基本法辦事是特區政府憲制責任，23條立法及推動民主發展達致雙普選，同樣都是政府的憲制責任，他將於立法會提出重啟政改討論。他又說，特區政府的角色是創造有利條件，希望特首講清楚如何推動民主發展。

立法會 投票率

延伸閱讀

香港選舉／改變忠誠廢物局面 親北京新舊建制派互補

香港選舉／愛國者治港第一戰 民主派支持者成局外人

香港選舉／溫和民主派敗退 香港進入愛國者治港時代

港立法會選舉非建制直選全軍覆沒 「中間派已無市場」

相關新聞

唯一「非建制派」立法會議員 狄志遠︰孤單中尋求力量

香港立法會選舉落幕，在社福界功能組別勝出的新思維主席狄志遠是唯一的非建制派議員，他對此表示有些失望。他認為，如從政治或民...

香港新立法會 非建制派僅1席

香港立法會換屆選舉九十議席昨全數產生，其中地區直選投票人數銳減，投票率創一九九七年以來新低。立法會九十議席僅一名非建制派...

香港特殊角色轉變 趙春山：從北京的資產變成負債

香港立法會選舉塵埃落定，由建制派大獲全勝。亞太和平研究基金會首席顧問趙春山表示，選舉結果顯示香港行政與立法一條鞭，將來是...

彭帥改口疑雲：親中外媒護航？還是世界級誤會澄清？

「首先，我要強調一點是非常重要的，我從未說過、寫過任何人性侵我......」中國知名網球選手彭帥上月初於微博發布千字長文，指前國務院副總理張高麗曾與她發生性行為，並寫下「那天下午我很怕，根本沒想到會是這樣」、「帶我去你家逼我和你發生關係」、「我原本沒有同意一直哭」等字句，隨即引爆彭帥是否遭權勢性侵的疑雲，引發全球關注。不過在12月19日，彭帥首度接受外媒採訪，在新加坡《聯合早報》專訪影片中，她否認「說過寫過曾遭性侵」，並表示自己一切行動出入都很自由、也沒被監視等等。

五眼聯盟指香港民主受侵蝕 港府反駁

香港當局今天發表聲明，批評美國等5國企圖抹黑香港立法會選舉；中國外交部也聲稱，「外部勢力抹黑立法會選舉自取其辱」

五眼聯盟批香港新選制 環時回嗆「五隻眼都色盲？」

以美為首的五眼聯盟外長20日發表聯合聲明，批評剛結束的香港立法會選舉，直言香港民主受到侵蝕，大陸外圍官媒環時社評回批「五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。