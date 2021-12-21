香港特殊角色轉變 趙春山：從北京的資產變成負債

香港立法會選舉塵埃落定，由建制派大獲全勝。亞太和平研究基金會首席顧問趙春山表示，選舉結果顯示香港行政與立法一條鞭，將來是清一色，聽不到雜音，香港從「一國兩制」變成「一國一點多制」。雖然「今日香港、明日台灣」是自貶身價的說法，但中共處理香港的手法值得借鏡，他們面對港獨不會手軟。

中華港澳之友協會今舉行「香港立法會選舉與台港新情勢發展」記者會，趙春山做上述表示。

趙春山指出，這場選舉，香港親中評論員說選舉是勝利的，對中共而言是反映「一國兩制」現實需求、實事求是。在香港一連串事件以來，中共祭出「港版國安法」、選舉制度的修改，就是要落實「港人治港」到「愛國者治港」的選舉。

趙春山表示，選舉改正完後，結果是行政立法一條鞭，將來是清一色聽不到雜音，完全符合大陸期待。香港原本角色特殊，原來是中共的資產，結果一不小心特殊變成負債，原來給它一個特殊地位有別於大陸，當時就是希望維持香港的馬照跑、舞照跳。香港的金融、國際化、文官體系，以及管理經驗對中共走向國際化有幫助，但這個特殊變成負債。

趙春山指出，對中共而言，香港很多問題是外部介入，如美國。台灣有些政治人物、年輕人也一起，中共擔心港獨與台獨成為匯流，而香港也從橋梁變成通道，變成負面外溢效應，影響中國大陸與台灣。

趙春山表示，台灣要與時俱進，包含討論「港澳人民條例」是否要像過去一樣？

淡江大學中國大陸研究所助理教授洪耀南表示，立法會選舉人大化，指標為當選人中有33席具有人大、各省人大政協的身分。北京限縮香港政治自由，讓香港政治倒退。

洪耀南指出，後續影響較大的是司法部分。透過人大釋法，基本法可以貫徹人大意志，香港已沒有高度自治，「一國壓倒兩制」，親中派大勝。

中國文化大學政治所助理教授蕭督圜表示，香港選舉制度的改變讓香港選制跟澳門模式接近，往後選委會的選舉的意義將大於立法會選舉，因為選委會的權力變大了。

立委陳以信則指，台港關係過去在兩岸關係上是「試金石」，而這種角色不可復見了。原本台港關係從熱絡轉趨冷淡，而蔡政府的「撐香港」淪為空言，去年提出要修「港澳條例」第18條，但都沒通過，台灣應補上法制上的不足。而香港的民主支持恐會變成地下化，沒辦法從制度層面宣洩民主的出口。