五眼聯盟批香港新選制 環時回嗆「五隻眼都色盲？」

以美為首的五眼聯盟外長20日發表聯合聲明，批評剛結束的香港立法會選舉，直言香港民主受到侵蝕，大陸外圍官媒環時社評回批「五眼昏花」，見不得香港走上正軌；還嗆說：「他們五隻眼都是色盲嗎？」

社評指，當選的90名香港立法會議員，都經過了「愛國愛港」資格審查。香港立法會絕不會再出現過去的那種驚人亂象。又指，如今五眼聯盟在香港的抓手都被斬斷；五眼聯盟口中好的民主，大概就是他們在香港的代理人可肆無忌憚，即使反中亂港也不會受到限制。

社評說，五眼聯盟諷刺香港立法會選舉是清一色，難道他們五隻眼都是色盲嗎？又宣稱，立法會選舉中，多名持有不同政見和主張的人士，都順利獲得提名，有的成功當選；用「五光十色」來形容是十分恰當的。

針對五眼聯盟提到《中英聯合聲明》，社評稱，所謂《中英聯合聲明》保障的權利和自由，是個偽命題，這個文件只是對香港主權移交過渡期做出安排。《中英聯合聲明》對中國來說，就成了數據庫裡的歷史文件，已不具有現實意義。而美西方還把它當成約束中國的法律文件，不得不說，這得有多傲慢才會產生這樣的錯覺。

大陸國務院20日發布《一國兩制下香港的民主發展》白皮書稱，香港在英國殖民統治下沒有民主可言，其在殖民統治末期急速推進政制改革更是別有用心。