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監管互聯網 北京網信辦約談「知乎」

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路透
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(德國之聲中文網) 中國官媒新華網周一（12月20日）報導，根據北京市網信辦，中國國家網信辦近日指導北京市網信辦依法約談知乎網負責人。

內容提到，「知乎網多次出現法律法規禁止發布或者傳輸的信息等問題，依據《中華人民共和國網絡安全法》，責令其立即整改，嚴肅處理相關責任人」。北京市網信也對知乎網違法行為進行行政處罰立案。

知乎網負責人對新華網表示：「將深刻吸取教訓，嚴格落實各項整改要求，在整改期間自行暫停相關功能。」但知乎沒有立即回應路透社評論請求。

消息一出，知乎在紐約上市的股票在盤前交易中下跌超過10%。

路透社報道，中國監管機構本月對新浪微博處以300萬元人民幣（47萬美元）的罰款，並對社交媒體平台豆瓣處以150萬元的罰款，原因類似。豆瓣當時暫停了其回復功能。

《華爾街日報》19日才報道，在中國監管機構強力介入下，互聯網就業前景越發黯淡，出現新一波裁員潮。相較蓬勃發展的制造業與公務員鐵飯碗，互聯網公司都在收緊預算和雇用人數。

(綜合報導)

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本文章由德國之聲授權提供】

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