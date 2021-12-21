五國外長就香港立法會選舉發聲明

（德國之聲中文網）周一（12月20日），澳大利亞、加拿大、新西蘭、英國外交部長以及美國國務卿發表聯合聲明稱，“注意到香港立法會選舉的結果，對特別行政區選舉制度中民主元素受侵蝕表達嚴重關切”。

聲明指出，香港今年推出的選舉制度改革，減少了直選議席，並建立了新的審查程序，限制選民的選擇。“這些變化消除了所有稍有影響的政治反對力量。“聲明敦促中國根據其國際義務采取行動，尊重包括《中英聯合聲明》所保障香港的權利和基本自由。

五國外長還對《香港國安法》造成的廣泛寒蟬效應以及對言論自由和集會自由的日益限制表示嚴重關切。香港不少反對派政界人士—— 包括“國安法47人案“的大部分被告仍被收押候審，或流亡海外。

“受到破壞干擾”

中國政府就其它國家對香港選舉發聲做出回應。外交部發言人趙立堅在周一的例行記者會上稱：“香港是中國的香港。香港特區的選舉制度如何設計、如何完善、如何運行完全是中國內政，任何外國無權干涉。”他批評一些國家“打著民主的幌子插手香港政治、干涉中國內政、阻撓中國發展”。

他還強調：“香港的選舉制度好不好，要看是否符合香港實際、是否有利於香港的長期繁榮穩定和長治久安。香港特區立法會選舉是不是成功，要看選舉過程是否依法、公正、有序，選舉結果是否有利於香港的整體利益和長遠發展。”

被問及香港立法會選舉的投票率創歷史新低，趙立堅表示，分區直選投票率較往屆有所降低有多重原因，“既有疫情的影響，也有反中亂港分子和外部勢力的干擾破壞。這也恰恰證明，制定實施香港國安法，完善香港特別行政區選舉制度的重要性和必要性”。

此前，中國國務院新聞辦公室12月20日發表了《“一國兩制”下香港的民主發展》白皮書，稱香港第七屆立法會選舉“標志著發展符合香港實際、具有香港特色的民主制度邁出重要一步”。

（綜合報道）

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