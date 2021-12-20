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香港立法會選舉 陸委會：中共扭曲民主自由

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
陸委會評價此次香港選舉。報系資料照
陸委會評價此次香港選舉。報系資料照

香港立法會19日舉行換屆選舉，投票率僅為30.2%，是1997年香港主權移交以來，地區直選投票率最低的一次。陸委會20日回應稱，在中共所謂的「一國兩制」下，雖有形式上的選舉，但人民的政治參與權利，實質上殘破不堪，民主自由被扭曲破壞、選舉公正形同具文。

綜合港媒報導，本屆立法會選舉地區直選共有135萬680名選民投票，投票率30.2%。按推算，白票及廢票等無效票有約2.7萬張，占投票人約2%，比例創歷屆新高。

對於投票率較上屆近6成腰斬，陸委會表示，這說明了香港選民對於強力落實「愛國者治港」原則的操控選舉並不買單。

陸委會指出，國際社會也普遍認為，中共當局以「完善香港特區民主，確保一國兩制行穩致遠」為由，強行選前嚴格把關的政治審查，在缺乏競爭性情形下，再次淪為「小圈子選舉」，不僅違逆香港民意，且使香港未來民主、自由、人權的發展更形黯淡。

陸委會回應表示，由經驗顯示，在中共所謂的「一國兩制」下，雖有形式上的選舉，但人民的政治參與權利，實質上殘破不堪，所謂民主自由被扭曲破壞、選舉公正形同具文。國人應引以為鑑，珍惜台灣民主及所共享的普世價值，勿迷信中共欺瞞手法。

投票率 香港

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