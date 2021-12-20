習近平：維護集中統一領導、保障黨長期執政

中共20日在北京召開全國黨內法規工作會議，中共總書記習近平指出，要發揮好黨內法規在維護黨中央集中統一領導、保障黨長期執政和國家長治久安方面的重大作用，為全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的中國夢提供堅強政治保證。

習近平對該會議的舉行表示，黨歷來重視黨內法規制度建設，注重運用黨內法規管黨治黨、提高黨的執政能力和領導水平。他說，要增強依規治黨的自覺性和堅定性，把牢政治方向，提高政治站位，扛起政治責任，緊緊圍繞黨和國家工作大局繼續推進黨內法規制度建設。

習近平在指示中，不斷強調共產黨對國家的作用，表示要發揮好黨內法規在維護黨中央集中統一領導、保障黨長期執政和國家長治久安方面的重大作用，在推進新時代黨的建設新的偉大工程、落實全面從嚴治黨方面的重大作用。

習近平說，要發揮好上述作用，以確保黨在堅持和發展中國特色社會主義的歷史進程中，始終成為堅強領導核心，為全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的中國夢提供堅強政治保證。

據新華社報導，該會議由中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧出席會議並講話，由中共中央辦公廳主任丁薛祥傳達習近平的指示和主持會議，整場會議以電視電話會議形式召開，在大陸各省區市和新疆生產建設兵團設分會場。