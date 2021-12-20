國安法迫害蘋果日報 文化部函令「不得跨境資料傳輸」

香港法院日前指派清算（盤）人處理台灣蘋果日報相關資產，引發國內擔憂蘋果這20年的重要資料檔案會外洩、造成國安危機。文化部表示，早在報載香港政府向香港法院提出清算台灣蘋果日報申請之時，文化部即多次召開會議就各法規面向密切討論，同時去函台灣蘋果日報表達文化部願意全力協助之意，以及函請國發會就《個人資料保護法》提供法律解釋，經嚴謹審慎考量新聞自由價值及個人資料保護的平衡與界線後，且參酌民間團體陳情及建議，文化部提出以下回應及方案，並正式發函台灣蘋果日報：

文化部表示，香港《蘋果日報》今年6月因創辦人黎智英被控違反香港國安法，公司資產遭凍結以致被迫停刊，此舉明顯是政治事件，而非公司經營不善，更顯現香港國安法嚴重侵犯人民言論自由、迫害普世人權價值。台灣作為一主權獨立國家，依據我國《港澳條例》42條及《民事訴訟法》402條規定，香港法院的裁判在台灣法院裁定同意前並無效力。亦即指定清算（盤）人必須向台灣法院聲請，且在台灣法院裁定同意前，台灣蘋果日報依法應拒絕香港法院及指定清算（盤）人的任何指令及要求。

文化部表示，中國政府對於言論自由及個人資料的保護不善舉世皆知，同時，慣常運用個資進行分化、打擊及報復，從香港蘋果日報創辦人黎智英至記者被拘捕判刑、公司資產遭凍結致被迫停刊，皆是台灣蘋果日報的前車之鑑。因此，為保護國家利益及臺灣蘋果日報所保有個資的所有當事人權益，文化部依我國《個資法》第21條規定，限制臺灣蘋果日報「不得跨境傳輸所保有的所有個人資料」。

為積極維護台灣蘋果日報所保有個人資料的當事人權益，文化部表示，將請蘋果日報依據個資法第11條規定，應主動或依當事人請求後銷毀所保有的個人資料，相關申請程序若需建立平臺或其他衍生費用，文化部將予以協助支應。