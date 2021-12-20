立陶宛農業部長有望訪台 大陸：不會有好下場

針對立陶宛農業部表示，若明年疫情趨緩，期待由部長納維卡斯率團訪問台灣，大陸外交部發言人趙立堅20日說，立陶宛背信棄義，站在公理和正義的對立面，絕不會有好下場。

他重申，立陶宛在國際上公然製造「一中一台」，徹底背離立方在中立兩國建交公報中所做政治承諾，完全違背了「一個中國原則」這一國際關係基本準則和國際社會普遍共識，必然遭到唾棄和反對。

他強調，立陶宛背信棄義，站在公理和正義的對立面，絕不會有好下場。「立陶宛某些人、某些勢力執意和台獨分裂勢力沆瀣一氣，一條道走到黑，終將會被掃進歷史的垃圾堆。 」

在此之前，就台北國際食品展22日登場，立陶宛首度有25家廠商參加，立陶宛農業部表示，若明年疫情趨緩，期待由部長率廠商組團訪問台灣。

另就美國安顧問蘇利文17日說，美國對台立場基於「一個中國」政策、《台灣關係法》和（美中）三個聯合公報。趙立堅則說，美國單方面炮製的「與台灣關係法」將美國內法凌駕於國際義務之上，是非法、無效的。

趙立堅接著做出三點強調，表示「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」、「一個中國原則和中美三個聯合公報是中美建交和中美關係穩定發展的政治基礎」、「中國實現完全統一是不可阻擋的歷史潮流，不會因任何人、任何勢力、任何國家而改變」。

趙立堅說，「民進黨當局拒絕承認體現一個中國原則的九二共識，不斷挑動兩岸對立，妄圖倚美謀獨，這才是改變現狀，也是台海局勢緊張的根源。美國一些勢力頑固操弄以台制華助長了台獨勢力的囂張氣焰，加劇了台海緊張。」他敦促美方，嚴肅對待中方立場和關切，在涉台問題上謹言慎行，停止美台軍事聯繫，停止發展美台實質關係，停止向台獨勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。