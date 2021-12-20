王力宏「暫退」還不夠 大陸環球時報：必須涼

在前妻李靚蕾提出五問後，歌手王力宏20日中午透過社交平台致歉，表示不再做任何解釋和辯解，並宣布暫時退出工作（演藝圈）。但大陸鷹派官媒《環球時報》稍早發表評論補刀，強調王力宏暫退的作法恐怕還不夠，直指「失德藝人必須涼」。

「王力宏宣布暫時退圈，這恐怕還不夠。」評論文章稱，失德藝人必須涼。娛樂圈明星因踩踏法律和道德邊界而翻車的情況頻頻出現，給人的印象是，該領域已是社會道德風氣的「黑洞」。

文章表示，我們注意到，包括王力宏在內的一眾明星在被曝出私德有虧、甚至有違法犯罪行為時，依然有不少「死忠粉絲」為偶像叫屈。文章強調，如果不對此畸形現象予以糾偏，被引入歧途的可能是更多年輕人原本可以健康明亮的人生。

在此之前，大陸官媒已接連就王力宏事件表態，包括中共中央紀委國家監委（中紀委）19日搬出中共總書記習近平的說法，對明星藝人「人設崩塌」事件發聲，強調立藝先要立德，「文藝工作者的自身修養不只是個人私事，文藝行風的好壞會影響整個文化領域乃至社會生活的生態」，藝人如果肆意妄為、不知自重，就得不到他人的尊重，最終只能自食苦果。

中國婦女報、前環球時報總編輯胡錫進等，也在先前紛紛抨擊王力宏，認為他的人設崩塌絕非偶然，做藝人前要先做好人，還說王力宏是「美籍台灣人」不是大陸籍，以及提醒女性婚後脫離職場的風險等。