林鄭月娥：正確軌道走下去或可實現「普選特首」

香港立法會換屆選舉結束，建制派大勝，但投票率創下新低。香港行政長官林鄭月娥今天表示，只要在正確軌道繼續走下去，相信可實現普選行政長官的目標，並且未必需要很長時間。

據星島日報，林鄭月娥早上見記者，被問到香港達到普選的時間表時，她指香港曾有普選行政長官的機會，但最終被否決，希望市民以此為鑑，她又對香港可向前邁進充滿信心。

她表示，在完善選舉制度後，有廣泛代表性的選委會，與當日的人大框架吻合，相信只要在正確軌道繼續走下去，行政、立法可有建設性互動，為市民做實事，相信可實現普選行政長官的目標，並且未必需要很長時間。

林鄭還說，完成基本法23條立法是香港的憲制責任，過去未能完成相關工作，而港區國安法則為政府處理了部分問題，但國安法只針對4類危害國安的行為，因此需要繼續努力做好這件事，並指當局已進行內部分析，又指很多事情已出現變化，因此不能沿用2013年的方案，亦需考慮香港的整體情況，希望可以在今屆政府提出討論23條立法，但相信不可能完成立法工作。