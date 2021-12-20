中國外交六大任務 王毅：推動中美關係穩健前行

大陸國務委員兼外交部長王毅20日在公開活動上，提及2022年中國大陸外交的六大任務，並就中美、中歐、中俄，甚至是台灣問題發表看法，他提到，要致力推動中美關係穩健前行，推動美國對華政策回歸理性，推動中美關係重回正軌。

央視旗下公眾號「玉淵譚天」，王毅還以四句話定調中美關係，「要對話可以，但應當平等；要合作歡迎，但應當互惠；要競爭無妨，但應當良性；要對抗不懼，將奉陪到底。」

據央視報導，王毅20日在北京出席「2021年國際形勢與中國外交研討會」開幕式並發表演講。他說，即將到來的2022年，是中國大陸人民向著第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵之年，要努力為黨和國家的偉大事業營造更加穩定有利的外部環境。

就中國大陸2022年外交六大任務，王毅表示，一是全力配合辦好北京冬奧會、二是主動應對後疫情時期多重挑戰、三是推動全球發展倡議落地生根、四是拓展深化全球夥伴關係、五是致力推動中美關係穩健前行、六是堅定捍衛國家核心利益。

中美關係上，王毅說，2022年是美國前總統尼克森訪華50周年，中美雙方應當重拾融冰初心，落實兩國元首共識，遵循相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，恪守中美三個聯合公報精神，「推動美國對華政策回歸理性，推動中美關係重回正軌」，共同探尋不同制度、不同文化、不同發展階段的兩個大國在這個星球上和平共處之道，造福兩國和世界人民。

就近期遭各國抵制的北京冬奧，王毅說，反對奧運政治化，要把冬奧會辦成增進理解和友誼、一起向未來的交流盛會，為疫情下的世界帶來更多信心與歡樂，注入更多勇氣和力量。

王毅還在會上，談及中歐、中俄關係，尤其在中俄關係上，強調要深化中俄肩並肩、背靠背戰略合作，堅定做全球穩定的支柱、維護和平的基石、公平正義的擔當。

就台灣問題，王毅說，10天前，恢復與尼加拉瓜的外交關係後，中國大陸建交國總數增至181個，「一個中國」的共識在國際上更加鞏固，強調這是對「台獨」發出的嚴正警示。他並指出，「台灣是終將回家的遊子，而不應是被人利用的棋子，中國必須統一，也必然統一。」