香港立法會投票率僅30.2% 主權移交以來最低

香港立法會昨天舉行換屆選舉，投票率僅為30.2%，較2016年立法會選舉低約28個百分點，是香港主權移交以來，地區直選投票率最低的一次。

綜合港媒報導，今屆立法會選舉地區直選共有135萬680名選民投票，投票率30.2%。按推算，白票及廢票等無效票有約2.7萬張，占投票人約2%，比例創歷屆新高。

從部分票站的問題選票中可見，有選民在選票中間打了個大交叉，又有選民以用作投票的剔號（勾號）蓋印，在選票的空白位蓋出疑似「中指」的圖案。

港府在選舉前修訂《選舉條例》，煽動他人投白票、投廢票或不投票均屬違法行為，面臨最高3年刑期，因而令白票等廢票的數字備受關注。

而歷屆立法會選舉無效票占總投票人數的比率，一直只有約1%。以2016年為例，無效票共有33872張，比率1.52%，已屬當時的歷年最高。今屆則突破2%，創歷年新高。

1997年後共7屆立法會選舉投票率：1998年投票率53.3%；2000年投票率43.6%；2004年投票率55.6%；2008年投票率45.2%；2012年投票率53.05%；2016年投票率58.28%；2022年投票率30.2%。