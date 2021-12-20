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管浩鳴當選香港立法會議員 稱不認為因陳同佳案而獲選

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
協助港女命案嫌犯陳同佳（中）赴台投案的牧師管浩鳴（右），當選新一屆香港立法會議員。路透
協助港女命案嫌犯陳同佳（中）赴台投案的牧師管浩鳴（右），當選新一屆香港立法會議員。路透

協助港女命案嫌犯陳同佳赴台投案的牧師管浩鳴，在19日舉行的香港立法會選舉中當選立法會議員。管浩鳴不認為自己因陳同佳案而當選，並誓言上任後會首先處理社會撕裂。他也說，處理陳同佳案並非首要任務。

綜合香港媒體報導，本屆新增的選委會界別應當選40人，參選的聖公會教省秘書長管浩鳴也首次當選立法會議員。

管浩鳴說，他上任後首先會處理社會撕裂，並指出有香港青年因社會事件而有案底。他認為，應給他們更生的機會，並說他們始終是香港子女。

至於陳同佳案，管浩鳴認為，重點在於台灣是否讓陳同佳赴台投案，但坦承自己不清楚法律方面的事，所以會與律政司進行研究。

對於本次選舉投票率低，管浩鳴認為，這是因為香港社會仍有一定程度的撕裂，市民的內心需要時間療傷。

管浩鳴 立法會 香港

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