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王力宏在大陸徹底涼了？中紀委：失德藝人必追究無例外

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
中共中紀委發文稱，失德藝人必追究無例外。取自新浪微博
中共中紀委發文稱，失德藝人必追究無例外。取自新浪微博

藝人王力宏有關私生活混亂的負面新聞纏身，中共中央紀委國家監委（中紀委）網站19日以不點名的方式說，「人設崩塌」最近又成輿論關鍵字，強調對明星藝人「違法失德必究、沒有任何例外」。

19日晚間中共中紀委國家監委網站發布《立藝先要立德》的評論，內文提到近期「人設崩塌」再成輿論場熱議關鍵字；明星藝人「翻車」的例子一再說明，公眾人物的一言一行受到大眾關注，一舉一動都會對社會產生影響。「如果肆意妄為、不知自重，就得不到他人的尊重，最終只能自食苦果。」

文章引用中共總書記習近平12月14日在中國文學藝術界聯合會第11次全國代表大會、中國作家協會第10次全國代表大會開幕式上所說：「文藝工作者的自身修養不只是個人私事，文藝行風的好壞會影響整個文化領域乃至社會生活的生態」，以及「一個文藝工作者如果品行不端，人民不會接受，時代也不會接受」。

評論提到中共近來整治、抵制、懲戒違法失德藝人的舉措，包括中宣部印發《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》、中國國家廣播電視總局發布《關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知》、中共中央網信辦印發《關於進一步加強娛樂明星網上資訊規範相關工作的通知》。

評論指，這些舉措釋放出一種信號，「嚴把明星藝人內容導向，加強正面引導，建立負面清單，違法失德必究、沒有任何例外。」「所謂『人品決定藝品，立藝先」要立德』，明星藝人不管顏值如何、粉絲多少，其根本仍是道德水平、思想水平和業務水平，在發展成長的過程中始終不能忘記修養道德品質、承擔社會責任。」

香港01報導，據了解，王力宏事件引發品牌方排隊解約潮，包括英菲尼迪、讀書郎、周大生珠寶在內的至少6個品牌，紛紛宣布和王力宏解約或不再合作。近期明星爭議事件不斷，有分析稱，企業請明星代言「風險變大，收益變小」這或將降低企業請明星代言的意願。

報導指，12月19日央視將連續劇《大決戰》中王力宏演唱的片尾曲「消音」。片尾曲《寸心》原本由王力宏與大陸女歌手譚維維合唱，19日央視將王力宏演唱的部分「消音」，變成譚維維獨唱，片尾字幕的工作人員名單也不見王力宏名字。網民調侃，「王（力宏）是徹底涼了」。

中共 中紀委

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